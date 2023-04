6. APRILA VALTER PRESTAO DA BRANI SARAJEVO! Zašto se SMRT SKRIVALA OD PORODICE, da li je UBIJEN S LEĐA, misterija TAJNIH SPISKOVA!

Rođen je 1919. godine u Prijepolju kao Vladimir Perić. Poginuo je 6. aprila 1945. godine. Na dan kada je oslobođeno Sarajevo. Sarajevo koje je branio. Legenda o njemu i dalje živi. Zvali su ga Valter.

I nije samo legenda o hrabrom obaveštajcu i partizanskom ilegalcu ta koja se vezuje za pomen njegovog imena. Sve više je obavija velo misterije o njegovoj smrti.

Prema zvaničnoj verziji stradao je dok je s grupom boraca čuvao električnu centralu, koju su ustaše nameravale da unište prilikom povlačenja, odnosno da je poginuo od jedne od poslednjih minobacačkih granata ispaljenih od Nemaca koji su odstupali preko Sarajevskog polja. To je negde, da kažemo, ono što se u najkraćem učilo u školama sa sve ostatkom Perićeve biografije.

- Danas se pojavljuju neki profesori istorije koji plasiraju priču da su Vladimira Perića Valtera ubili s leđa njegovi partizani zbog nekih spiskova koje je posedovao. Tu priču Slavoljuba Pušice objavljuje RTS dva puta 2018. i 2020. godine. Pritom, ovaj sada penzionisani direktor Muzeja u Prijepolju ne navodi ama baš nijedan iole ozbiljan dokaz za svoje tvrdnje - naveo je Milan Lučić, izabrani član Republičkog odbora SUBNOR Srbije u autorskom tekstu objavenom u Politici pre tri godine:

- Pored toga, on obaveštava javnost da je Valter (tada još uvek samo Vlado) došao u Sarajevo iz Prijepolja i za svoj ilegalni rad našao potporu među zemljacima muslimanima iz Prijepolja. A Valter se sa tih nekoliko "zemljaka" pripadnika ustaških formacija sreo u par navrata kao ljuti protivnik i te susrete rešio na sebi svojstven način. U svetu je bilo a i danas je mnogo Valtera, ali jedan je Vladimir Perić za koga je Tito posle projekcije filma "Valter brani Sarajevo" rekao: "Valter je najsjajniji predstavnik, najveći heroj ilegalnog pokreta u našim okupiranim gradovima...".

A šta je to Pušica govorio?

- U izveštaju o njegovoj pogibiji piše da je on posle oslobođenja Sarajeva tukao te električne centrale. I piše da je pored nje poginuo. U drugoj verziji piše da je bio kod fabrike duvana. I da je slučajna zalutala granata pogodila upravo njega, niko drugi nije poginuo sem Vladimira Perića Valtera - govorio je Pušica:

- Odmah posle pogibije u obaveštajnim krugovima pojavile su se pretpostavke koje još nisu potvrđene, da je Valter imao tajne spiskove visokih rukovodilaca u partizanskom pokretu koji su šurovali sa neprijateljem.

Onda gledaj, lafčino - Kinezi zaluđeni

Mit o Valteru počinje zapravo da živi od 1972. nakon što je Hajrudin Šiba Krvavac snimio film "Valter brani Sarajevo" sa Batom Živojinovićem u glavnoj ulozi. Dve godine kasnije Šiba i Bata su otišli u Kinu, a čuveni glumac je kasnije pričao kako su ga kao Valtera prepoznavali u najzabitijim selima. A i kasnije je bata odlazio u Kinu, u poodmaklim godinama, pa postoji anegdota da pojedini Kinezi nisu verovali da je on Valter - jer Valter ne može da ostari!

foto: Printscreen

- U to vreme film je bio prvi koji je emitovan u boji u Kini - rekao je ranije direktor Filmskog centra Sarajevo Jasmin Duraković:

- To je uticalo na njegovu recepciju. Produkcijski je za to vreme bio jako dobar. Ali, euforija nastaje kada je prikazan sedamdesetih u Kini na državnoj televiziji. To je bilo vreme ekspanzije televizije. Tada je televizija mogla napravi masovnu histeriju. Tako je bilo i sa ovim filmom i popularnošću glavnog glumca.