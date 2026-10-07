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U vreme kada je Bojan Pajtić bio alfa i omega stare Demokratske stranke i njen glavni šerif u Vojvodini, Dušan Elezović, bivši predsednik Pokrajinskog odbora Demokratske stranke, sada vlasnik konsultantske firme "UREL Communications", je ispred DS bio zadužen za "iznalaženje neophodnih finansijskih sredstava za funkcionisanje stranke", po kom osnovu je ista u najvećoj meri obezbeđivao posredstvom „stranačkih direktora" iz javnih novosadskih preduzeća, i to putem plaćanja „duplih poslova" i izradom "fiktivnih projekata" čime su, na nezakonit način, izvlačena značajna finansijska sredstva.

Među tadašnjim funkcionerima u opticaju je i podatak da je Elezović određeni deo novčanih sredstava zadržavao za sebe, pa je tako u međuvremenu u Beču, Austrija, sa svojim prijateljem kupio auto-servis u sklopu koga se nalaze i smeštajni objekti, a sa čim je upoznat tek manji krug njemu bliskih lica.

Takođe, Dušan Elezović je u periodu kada je bio deo pokrajinske vlasti, omogućavao Goranu Elezoviću, svom bratu od rođenog strica i direktoru firme "Topkop" DOO Novi Sad, i Aleksandru Maksimoviću da posredstvom privrednih subjekata čiji su vlasnici, nanesu značajnu štetu budžetu AP Vojvodine, odnosno R Srbije - tako što su za sebe stekli znatnu protivpravnu imovinsku korist!

O koruptivnim aktivnostima Dušana Elezovića svedoče i veze iz 2013. godine sa nekadašnjim visokim funkcionerom MUP-a RS, kao i sa aktuelnim javnim tužiocem iz JTOK, ujedno i članom 'Stambene zadruge "G-4"', svojevremeno osnovane od strane Gorana Elezovića i Maksimovića. Uloga pomenutih pomagača ogledala se u pokrivanju nezakonitih aktivnosti ELEZOVIĆA i njegovih veza, odnosno u obaveštavanju Elezovića o eventualnim istražnim postupcima protiv njega i opstruisanju zakona.

Sa druge strane, Goran Elezović je, kao deo konzorcijuma sa Aleksandrom Maksimovićem, Zoranom Drakulićem i Dušanom Dumnićem u postupku privatizacije kupio većinski paket akcija privrednog društva AD "Vojvodina". Privredno društvo AD "Vojvodina" je bilo vlasnik akcija AD "Metals banke", pa je tako Maksimović imenovan u njen UO. Takođe, Goran Elezović je rukovodio i radom KK "Signal" (kasnije KK "Novi Sad").

Dušan Elezović bio je predsednik DS u Vojvodini Foto: Dado Djilas

Tokom 2013. godine "Razvojna banka Vojvodine" (bivša AD "Metals banka"), je odobrila gotovinski kredit AD "Vojvodina" za potrebe investiranja u firmu „Panon opeka" DOO iz Žablja (vlasništvo Elezovića, Maksimovića i Dejana Čagorovića). Kao sredstvo obezbeđenja navedena je ciglana u Žablju, s tim da je njena vrednost iste procenjena.

U ovom periodu ni AD "Vojvodina", ni SZ „G-4" nisu plaćale svoje kreditne obaveze, shodno čemu su imale milionska dugovanja.

Od navedenog gotovinskog kredita AD "Vojvodina" deo je, kako svedoče upoznati sa ovim dešavanjima, dat Sanji Elezović, koja je, zajedno sa tadašnjim suprugom Dušanom Elezovićem, navedenim novcem, kroz malverzacije u AD "Vojvodina", kupila petosoban stan u ul. Sonje Marinković u Novom Sadu. Navedeni stan, koji je kupljen preko AD "Vojvodina" i fiktivno podeljen na dva dela, je potom prodat Zdravku Janjiću, da bi on onda deo zamenio sa Dušanom i Sanjom Elezović za stan u Novom Sadu u Ulici Ilije Birčanina, a koji su Elezovići prethodno kupili od Gorana Elezovića.

Goran Elezović je postao vlasnik stana u Ulici Ilije Birčanina na u Novom Sadu, kupovinom istog od KK „Signal" iz Novog Sada, a posredstvom SZ „G-4". Sledeći korak u zauzimanju celokupnog petosobnog stana, činilo je potpisivanje ugovora o zakupu drugog dela stana između Janjića i Dušana Elezovića.

Zvuči neverovatno, ali - ni to nije sve.

Pored toga, saznanja naših upućenih sagovornika ukazuju da je na istoj adresi Dušan Elezović stvarni vlasnik i garsonjere, koju je za sopstvene potrebe pretvorio u spa centar.

AD "Vojvodina" i DOO "Metals komerc", čiji je osnivač AD "Metals banka" (koja je i dala kredit za kupovinu placa), su 2007. godine kupili plac u Herceg Novom, za iznos od 2.500.000,00 evra, čime su postali vlasnici u idealnom delu po polovine navedene nepokretnosti.

Elezović i Maksimović su, ispred navedenih privrednih društava, od prodavaca navedenog placa tražili da za isti iskažu višu kupoprodajnu cenu, kako bi razliku u iznosu od 350.000,00 evra isplatili njima kao posredničku proviziju, što su prodavci prihvatili - uz insistiranje da provizija bude uplaćena preko tekućih računa Elezovića i Maksimovića u bankama u Crnoj Gori.

Goran Elezović je kroz poslovanje AD "Vojvodina" vršio i druge malverzacije prilikom izvršenja građevinskih radova, bilo u saradnji sa privatnim ili sa državnim preduzećima, a sve sa ciljem ostvarenja nezakonite lične materijalne koristi, za sebe i svoje interesne veze.

Takođe, Dušan Elezović je vlasnik luksuzne vikendice u naselju Banoštor, opština Beočin. On je i neformalni vlasnik dela vinarije „Molovin" sa sedištem u Šidu, koju u aktuelnom vremenu Elezović pokušava da proda izvesnim državljanima Češke, kao i privatnog vrtića pod nazivom „Trala la land" u Novom Sadu.

Goran Elezović je vlasnik placa u Ulici Ilije Birčanina u Novom Sadu na čijoj površini se nalaze sedmosoban dupleks stan, porodična stambena kuća i garaža, zatim garažnog mesta u Ulici Bore Prodanovića u Novom Sadu, prava korišćenja na zemljištu uz zgradu u Ulici Veselina Masleše u Novom Sadu, kao i još jednog placa u Ulici Ilije Birčanina u Novom Sadu. Pored navedenog, poseduje i više parcela i objekata, uključujući njive i stambeno-poslovne objekte, na području katastarske opštine Žabalj.

Kada se sve ovo sagleda, potpuno je jasno kakvu tu "budućnost" zapravo nudi Bojan Pajtić, kreator blokaderske liste i njen dirigent iza zavese. Reč je o povratku u najcrnju lopovsku prošlost iz vremena "žutog preduzeća" Demokratske stranke, kada su on i njegovi najbliži saradnici čerupali Vojvodinu, ali i celu Srbiju, uzduž i popreko. Elezović, Pajtićeva desna ruka i njegov "čistač" kokainskih i drugih tragova zločina, samo je jedan od primera tog mraka.

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