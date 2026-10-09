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Obzirom da im se nezakonito stečeno bogatstvo vremenom trošilo, šerifi starog "žutog preduzeća" Pajtić, Elezović, Petrović (i drugi) pokušavaju da se na prevaru ponovo dočepaju vlasti.

Ta prevara se zove "studentska lista", a treba da posluži samo kao njihov bajpas do fotelja i narodne kase.

Pošto raskoši ne bi hteo da se odrekne, Pajtićev glavni logističar u zataškavanju kokainske afere Dušan Elezović nastoji danas pošto-poto da se vrati na vlast. Baš to radi preko Pajtića i "studentskog" blokaderskog mamca za naivne, nameren da time reši svoje materijalne probleme.

Dušan Elezović Foto: Dado Djilas

Naravno, iz iskustva smatra da vlast nosi i moć, te bi u slučaju uspeha i bahanalije koje upražnjavaju, poput onih u dvorcu u Padeju, bile znatno "bogatije i sadržajnije". Višestruki dobitak?

Kako mu investicije, poput privatnog vrtića i vinarije, danas ne donose željeni profit (jer, realno, nikad nije ni radio stvarno u privatnom sektoru, već samo uzimao od državnog budžeta kroz kombinacije), okrenuo se u poslednje vreme onome što najbolje zna: prodaji magle za gomile evra, u prevodu - prevarama.

Naime, Elezović uzima novac od različitih običnih ljudi i privatnika da bi im "rešio razne vrste problema", od investicionih do krivično - procesnih, pozivajući se na svoje "žute" strukture unutar institucija, pri čemu je rezultat po pravilu čista nula, ali obećanje ništa ne košta kada se avans uzima odmah. Neki od tih ljudi koji su bili u problemu a oslonili se na Elezovića, prekinuli su kontakte sa njim i razmišljaju čak i da ga prijave za prevaru. On, sa druge strane, nastavlja da živi na visokoj nozi, dok se dugovi koje ima prema ljudima gomilaju, te bukvalno "pekaru ne plaća hleb".

Ali, sve ispliva na videlo. Kao prilikom hospitalizacije moralno posrnulog Pajtića u KCV, uprkos pokušaju da se skandal prikrije. Ne može blokadersko - kokainska magla laži da prekrije baš sve.

1/4 Vidi galeriju Bojan Pajtić Foto: Screenshot YT, Printskrin

Poseban segment čine Elezovićevi kontakti sa aktivnim i bivšim pripadnicima bezbednosnih službi Srbije. Ne zna se ko je veći amater u tom bizarnom odnosu. Duplo golo. Doduše, razumljiv je odnos sa nekim penzionisanim pripadnicima, koji su preko Elezovića, za male pare, dobili hektare da obrađuju, pa imaju godinama lepe prihode. Ruka ruku mije.

Oni ga periodično informišu o tome šta se priča u bezbednosnim strukturama, mada je sve to kafanskog karaktera. Nejasan je rezon ovih mlađih, koji su toliko površni i nedorasli aktuelnom društveno političkom trenutku, te u kombinaciji sa Elezovićevim pogledima na svet – "raskoš bez truda", sve vodi samo ka jednom cilju – propaloj kombinaciji dolaska na vlast na mala vrata, preko lažnog "studentskog pokreta".

A ti mlađi gledaju da liče na Elezovića u ranijim danima, te trguju sa onim čime se ne trguje, prodaju poverljive informacije, kupuju luksuzne nekretnine u kešu, jer novac ne potiče iz legalnih izvora, potkradaju budžet Srbije i gledaju da na vreme kupe zaštitu u svakom političkom taboru. Međutim, vrteška u njihovoj glavi će uskoro morati da stane. Neki su već videli, drugi će ubrzo jasno videti - da vreme odgovornosti dolazi. Baš kako im reče pametan čovek, kog nisu poslušali na vreme.