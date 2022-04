MIJAČ JE ZAKORAČIO U VEČNOST, A MI OSTAJEMO JOŠ KOJI TREN: Govor na SAHRANI proslavljenog reditelja svedoči o njegovoj VELIČINI

Proslavljeni reditelj Dejan Mijač sahranjen je danas u Aleji zaslužnih građana u prisustvu članova porodice, prijatelja i poštovaoca njegovog dela.

Opelo je održao patrijarh Porfirije u pratnji crkvenog hora, a posmrtni govor održala je spisateljica i dramaturškinja Ivana Dimić.

foto: Ana Paunković

- "Stvar od koje se predu snovi", voleo je da citira Dejan Mijač. Jednom je taj stih ovako obrazložio - san je onaj kontratrenutak mira i tišine koji obećava večnost. Mi sad evo stojimo probuđeni na raskršću sna i večnosti. Ovo je mesto do kojeg možemo da ispratimo bilo kog čoveka, pa i pozorišnog barda Dejana Mijača. Mi ćemo još koji tren ostati u sadašnjosti, on je zakoračio u večnost. Ovo je mesto našeg konačnog sastanka, našeg konačnog rastanka i tuge, ali ovo je to, kako ga je Mijač nazvao, očište, to mirno oko u uraganu, ta tačka iz koje možemo da spoznamo kako nas sve nadilazi i istovremeno ujedinjuje velika tema smrti. Mi ćemo odavde otići da nastavimo svoju bitku za smisao. Za njega sad počinje susret sa konačnom pravdom, i što je još važnije, počinje njegova bitka za ljubav jaču od smrti. Zbogom, profesore, vaš trud i patnja iskupili su vaše vreme, neka sad vašoj duši Gospod podari večni spokoj - zavaršila je ona.

Istaknuti pozorišni režiser, Dejan Mijač, preminuo je u 87. godini, 5. aprila, a iza njega su ostale brojne predstave koje su obeležile domaću kulturnu scenu.

Veliki reditelj iza sebe je ostavio veliki broj neverovatnih umetničkih dela, među kojima su i "Ženidbe i udadbe", "Golubnjače", "Pučine", "Putujućeg pozorišta Šopalović", do "Vase Železnove" ili "Rodoljubaca", a sada ga na večni počinak prate bronji prijatelji i kolege.

Inače, dve velike tragedije su obeležile život slavnog režisera. Naime, Dejanova mlađa ćerka je izvršila samoubistvo, a supruga Ljiljana ga je rano napustila sa kojom je imao poseban odnos.

- Upoznali smo se u Novom Sadu. Ja sam bio reditelj, ona balerina. Bili smo u braku 30 godina. Ljiljana je bila posvećena baletu, i u jednom trenutku, kad je shvatila da ne možemo imati i ona i ja karijeru a da ostanemo zajedno i imamo uspešan brak, dobrovoljno se lišila svoje i potpuno stala iza mene. Bila mi je velika i moralna i svaka druga podrška. Da nisam imao tu sigurnost koju mi je ona davala, mnogo toga ne bih postigao. Šta god da sam radio, imao sam slobodne ruke. Pošto je ona rano otišla, sigurno da joj se nisam odužio i nisam joj dao ni stoti deo onog što je trebalo. Ostao sam joj dužan, i zbog toga mi je krivo - rekao je svojevremo reditelj za "Gloriju".

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:21 Sahranjen Dejan Mijuč