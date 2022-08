JEZDIĆ GODINAMA S PORODICOM ŽIVI U SELU ZABRDICA: Supruga mu je JEDNO ZABRANILA, a evo šta se glumac ZAREKAO U CRKVI!

U pauzama od glumačkih angažmana Nenad Jezdić je okupiran poljoprivrednim poslovima u selu Zabrdica, gde već godinama živi na imanju koje je izolovano od gradske vreve.

- Kovid sam lakše podneo iz pozicije čoveka na svom imanju, na svom placu, u svojim voćkama, u svojoj poljoprivredi - rekao je svojevremeno glumac, pa otkrio zašto nema profile na društvenim mrežama.

- Sajber svet podrazumeva lažni identitet, podrazumeva lažni profil, tendenciozno kazivanje, bez odnosa da se govori o čoveku, već o nekom objektu. Ne verujem u sajber svet, nemam mreže i profile, to je za mene lažni svet - kazao je tom prilikom.

On je godinama u srećnom braku sa suprugom Sarom, sa kojom ima četvoro dece. Jezdićeva supruga se nikad ne pojavljuje u javnosti. Glumac izbegava da o supruzi govori za medije, ali je u nekoliko navrata istakao da mu je porodica najveća snaga.

- Kada sam rekao "da", da li u crkvi, pred svedocima, u opštini, sećam se svoje prve pomisli: "Sad daj sve od sebe da ovo tvoje 'da' nikada ne bude ukaljano". Biti vitez, biti čojstven, sve žene pored sebe držim kao malo vode na dlanu… To je nešto čime se ja vodim - objasnio je Nenad Jezdić u jednom intervjuu.

Glumac je svojevremeno objasnio da Sara ni po koju cenu ne želi da se eksponira, te da se zbog toga sa njim nikada ne pojavljuje na događajima u prestonici.

- Ona ne voli da je spominjem ni po statusu koji uživa u našoj bračnoj zajednici, a kamoli ime da joj izgovorim. Ona je u ovoj priči ja, a ja sam ona. To je suština bračnog života - ispričao je glumac.

Sve što je naučio od svog oca danas prenosi na svoje četvoro dece, kojima daje primer da kada je čovek uporan i istrajan može ostvariti ciljeve i postići veliki uspeh na nekoliko životnih polja.

- Deci jedino pomažemo ukoliko im damo pravi primer. Jedna mudrost kaže: "Ako hoćeš da menjaš svet, prvo počni od sebe" - rekao je Jezdić za "Gloriju" i dodao:

- Čini mi se da što se više opiremo našim lošim principima, to smo sadržajniji i uspešniji kao ljudi, kao ličnosti.

Na pitanje da li je ispunio svoje životne ciljeve, kako u glumi, tako i u privatnom poslu i životu, Nenad Jezdić je tad odgovorio:

- Na putu sam ispunjenja svojih poslovnih ciljeva. Imam princip da radim onako kako umem. Moja destilerija je nastala još pre 20 godina, sa prvim zasadima voća. A to voće je posledica želje za proizvodnjom rakije. To nije nešto čemu sam se posvetio juče, to nastaje i nastavlja da se razvija. Sada mogu da proizvedem i dvesta hiljada litara rakije, pod uslovom da tržište ima tu potrebu, ali ono to nema. Zato ne želim sebi da stvaram veće troškove i izdatke nego što mogu da podnesem.

