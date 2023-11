IGRALA SAM FUDBAL NA KARABURMI, A ODUSTALA SAM ZBOG OKOLINE! Glumica o strahu bližnjih zbog kog je morala da napusti svoje snove

Prošlo je 12 godina otkako je glumica Jovana Gavrilović prvi put stala pred kamere u jednom kratkom filmu. Ispostavilo se da nije pogrešila kada je glumu birala za zanimanje iako je to bilo u želji da njome obuzda svoju nemirnu narav. Jednako se iskazala i u dramama, kao i u komedijama, pa iako je deo publike u poslednje vreme najviše vezuje za "Radio Milevu", značajnu ulogu ostvarila je i u "Zlatnom dečku". Neobično za ovaj film, a potom i seriju bila je tematika. Fudbal, kao muška tema, činilo se neće ostaviti mnogo prostora za ženske likove. Ali, upravo u tome krije se zanimljivost vezana za Jovanino detinjstvo.

- Ljudi će uvek tumačiti stvari onako kako žele i kako ih vide. Cilj nam je da poruku prenesmo, a kako će ona da bude pročitana ne možemo da kontrolišemo. U tome i jeste lepota glume. Svaka reakcija je proistekla iz neke akcije, a to znači da smo ipak obavili posao. Da li će nekoga zainteresovati priča o fudbalu, to govori o njemu, a ako neće dalje da zakopa, neće ni znati šta smo želeli da kažemo. Film i serija se ne tiču samo fudbala već i mladosti, razvoja, perspektive mladih ljudi - opisala je glumica u intervjuu za TV Ekran i otkrila svoju vezu sa fudbalom.

- Gledam fudbal, zapravo sam kao mala i igrala fudbal na Karaburmi. Odustala sam jer sam stalno želela promene, a i okolina se brinula da ću propustiti i to malo kapaciteta da postanem konvenvencionalno ženstvena. Ali, fudbal je divan sport i žao mi je što nisam nastavila da treniram. Takav sam tip, morala sam stalno da menjam centar pažnje - dodala je glumica i otkrila da li je zbog toga gluma idealna profesija za nju.

- Vrlo moguće da jeste i da sam spontano do nje došla jer ništa drugo nije moglo da me zadrži. Čim nešto postane jednolično moram da menjam, a prepoznala sam da u glumi mogu da radim dosta toga. Još sam mlada i imam vremena da dođem do različitih zadataka, da sama postavim više ciljeve iako se često dešava da poslovi koje radimo budu manje ili više jednolični, i da nas često zovu za sličan tip uloga - rekla je Jovana.

Inače, zanimljivo je i to da je glumica pohađala srednju zubotehničku školu.

- Desilo se slučajno, ali nije neobično jer ima mnogo glumaca koji su završili neočekivane škole ili čak i neke druge fakultete pre glume. Da ne pričam kako mnogi završe akademiju pa pređu na neku drugu delatnost. Mnogo glumaca radi više paralelnih stvari, bave se pisanjem, muzikom, sportom... Branko Janković proizvodi mlečne proizvode i ima fantastičan brend visokog kvaliteta... I u mom životu ima mnogo mesta za druge stvari, čak i kada ga nema trudim se da ga napravim. Volim da se bavim svim i svačim, nisam lenja, ne drži me ni mesto, ali imam stalno potrebu da se kroz nešto izrazim.

Za kraj, Jovana je otkrila kakvo je stomatološko znanje ponela iz srednje škole. - Umem da izmodelujem zub. To jeste kreativno, nalik mikrovajarstvu. Školovala sam se da kreiram zube prateći njihovu anatomiju, a to jeste kao neko malo umetničko delo - zaključila je glumica.

