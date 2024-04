"OŽENJEN I VRLO POZNAT KOLEGA MI JE UPAO U SOBU NA SILU" Čuvena Ruženjka Hrabalova preživela VELIKU TRAUMU, a ovako danas izgleda

Voljena jugoslovenska glumica o čijim ulogama se i danas priča rano je ostala bez porodice, razvela se, tokom karijere doživela traumu od kolege.

Cela bivša Juga gledala ju je kao Anđu u filmu „Banović Strahinja“ i Ruženjku Hrabalovu u „Varljivom letu ’68“, a decenijama kasnije ona je proglašena za najlepšu hrvatsku glumicu svih vremena.

Sanja Vejnović rođena je i odrasla u Zagrebu, gde je završila srednju školu. Njen otac je bio sudija i imao je posebne metode vaspitavanja – vodio ju je na suđenja, čak i u zatvor. U to vreme Sanja se ugledala na oca, pa je razmišljala da postane pravnica.

Posle srednje škole ipak je upisala Filozofski fakultet u Zagrebu, ali onda je glumu odabrala za životni poziv. Kroz veliko iskustvo stekla je široko glumačko obrazovanje, snimala filmove u inostranstvu, susretala se Džordžom Klunijem, Pirsom Brosnanom, Nikol Kidman, Penelopom Kruz.

Sanja je nedavno u emisiji „U svom filmu“ na HRT-u voditeljki Tončici Čeljuskoj pričala o tome kako je umalo završila u Holivudu.

Odluka da tamo ne ode bila je isključivo njena, iako se takvi pozivi smatraju među glumcima prilikom koja se ne propušta.

„Meni je došla prerano, i ja sam je propustila“, istakla je Sanja Vejnović.

Kako je objasnila, ona je pozvana da studira u jednom glumačkom studiju kako bi potom snimala za kuću Columbia Pictures.

„To je bila prilika da studiram u Actor studiju; Columbia Pictures je htela da me angažuje i uzme pod svoje uz studijski ugovor. Da se školujem, posle „Banović Strahinje“. Ali prvo je uslov bio da odradim deo u Actor studiju školovanja. Čak sam bila primljena i bez prijemnog, pokazali su film i bio je dovoljan da kažu da mogu ići. I sve sam ja to već bila dogovorila, i onda sam se predomislila“, ispričala je hrvatska filmska zvezda.

Na komentar voditeljke da bi danas bila u Kaliforniji da je to prihvatila, Sanja je istakla da bi joj život možda bio drugačiji, a možda bi se i vratila u Hrvatsku bogatija za jedno životno iskustvo.

„Sad bi to bila neka druga priča, ne bi ovaj život bio, bio bi neki drugi. A možda ne bi, možda bih se vratila s jednim iskustvom više.“

Ipak, njen ljubavni život pomalo podseća na holivudski film.

Godine 1984. Sanja je, na Zlatiboru na snimanju filma „O pokojniku sve najlepše“ upoznala snimatelja Gorana Mećavu. Posle samo tri meseca udala se za njega. Goran je izgradio veliku karijeru i kao producent, radio je baš u Holivudu, učestvovao na snimanju filmova „Bornov identitet“, „Poslednja legija“, „Dajana“…

Njih dvoje su dobili ćerku i sina, a posle nekog vremena hrvatski mediji su počeli da pišu o problemima u braku. Pričalo se da je Sanja oprostila mužu prevaru, a potom i da je ona imala aferu. Razveli su se 2015. godine.

Prvi veliki udarac Sanja je doživela sa samo 10 godina. Tada je ostala bez oca. Onda joj je 2005. preminula majka. Nesreće su nastavile da se nižu, pa je pre dve godine izgubila i sestru.

Jednom prilikom pričala je o traumatičnom iskustvu sa snimanja. Kako je objasnila, jedan 25 godina stariji kolega pokušao je na silu da uđe u njenu sobu.

„Radilo se o jednom kolegi koji je bio puno stariji, ja sam imala samo 20 godina, on je imao 25 godina više. Oženjen i vrlo poznat i prihvaćen od društva. Svi su ga voleli. Pokojan je, pa mu neću reći ime. On je na silu hteo da uđe u sobu kada smo spavali u hotelu na snimanju. Izgurala sam ga, nije se ništa dogodilo. Rekla sam da ću vikati i izgurala sam ga iz sobe. Zanimljivo je ono što se dogodilo drugo jutro, ja sam prešla preko toga i nisam nikome to rekla. Bila sam srećna što sam izvojevala svoju malu pobedu i što sam ga oterala. On se na mene ljutio, nije hteo da razgovara sa mnom. Nije hteo da prođe tekst pre scene i to je rezultiralo svojevrsnom pretnjom. Sledeći film koji je trebalo da radim, a već sam se dogovorila s rediteljem, kad je čuo da treba da glumim glavnu ulogu, rekao je da se to neće dogoditi. I to se stvarno nije dogodilo. Jedina moja mala satisfakcija bila je da nisam to krila od filmske okoline. Kad bi se njegovo ime spomenulo, ispričala bih svoje iskustvo s njim.“

Sanja Vejnović, koju smo gledali i u hrvatskim serijama „Larin izbor“, „Zabranjena ljubav“ i „Ponos Ratkajevih“, danas ima 62 godine i za nju kažu da je i dalje jedna od najlepših jugoslovenskih glumica. Godine 2012. filmski portal IMDb proglasio ju je za najlepšu ženu stariju od 40 godina.

