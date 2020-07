SAMO ME JE POGLEDAO I PLJUNIO! Eva Ras progorovila o najtežem PONIŽENJU u karijeri! On ju je srozao, a stigla je OSVETA

Eva Ras je prilikom gostovanja u emisiji ''Grand magazin'' ispričala svoj naveći neuspeh:

- Ja sam upala na Akademiju sa 18 godina tako da sam ja glumica već 62 godine'' počela je priču Eva i dodala da su je tokom početka karijere odbacivali.

Ono što ju je najviše zabolelo jeste događaj od pre 5 decenija:

"Poljski reditelj Vajda, došao je u Srbiju da radi film ''Sibirska ledi Magbet'' i odmah je podelio uloge Ljubi Tadiću, Oliveri Marković. Međutim trebalo im je i neko mlađe lice a tadašnju umetnički direktor Boba Selenić odmah je predložio mene, jer je smatrao da sam ja čudo od talenta'', ispričala je glumica

"Čovek me je pogledao i pljunuo: ''Pu, sklonite mi ovu ženu odavde. On je to rekao preda mnom. Nije me ni pustio na kasting a bio je planetarno poznat i pljunuo me je'', kaže Eva koja je tad bila očajna.

Ali, nakon 40 godina dešava se nešto neočekivano: "2005. na festoivalu na Paliću dobijem njegovu nagradu! On nije došao jer je bio bolestan. Ali Bog se setio da kaže da smo Vajda i ja jednako važni za filmsku kulturu".

