ŠOK OBRT! ALEK BOLDVIN REKAO DA NIJE POVUKAO OBARAČ: Glumac zaplakao u prvom intervjuu nakon ubistva snimateljke! (VIDEO)

Glumac Alek Boldvin je u prvom intervjuu nakon tragedije, otkrio je sve što je mogao o tome šta se dešavalo tog 21. oktobra na snimanju filma "Rđa" u Novom Meksiku.

Alek je u intervjuu za "ABC News" izjavio kako "nema pojma" kako se municija našla na setu, kao i to da on nije povukao obarač. S obzirom na to da je istraga u toku, glumac je morao da pazi kako odgovara.

Na pitanje je li povukao okidač na pištolju kojim je usmrtio direktorku fotografije Halinu Hačins, Boldvin je rekao:

"Nisam povukao okidač. Nikada ne bih uperio pištolj u nekoga i povukao okidač nikad., na snimku koji je objavljen kao najava za emisiju, vidi se kako je glumac zaplakao dok je govorio o tragičnom događaju.

U objavljenoj najavi intervjua nije objašnjeno kako je hitac ispaljen iz pištolja.

Boldvin je takođe rekao da "nema pojma" kako je metak završio u pištolju koji je trebalo da bude rekvizit na setu vestern filma.

"Neko je stavio bojeve metak u pištolj", rekao je. "Metak koji nije ni trebalo da bude na snimanju“, kaže Boldvin.

"Čak mi je i sada teško da poverujem da se [ncident dogodio", nastavio je. „Sve mi još deluje nerealno", rekao je glumac

Kroz suze, Boldvin se takođe priseća pokojne Haline kao "nekog koga su voleli svi koji su radili sa njom, i kome su se divili."

U intervjuu, koji će se emitovati sutra, Boldvin će takođe odgovoriti zašto je progovorio o svemu, šta misli kako se pucnjava dogodila, kako se pomirio sa fatalnom nesrećom i kako reaguje na glumce poput Džordža Klunija, koji kažu da uvek proveravaju oružje pre snimanja.

Podsetimo, ovo je Boldvinov prvi intervju otkako je 21. oktobra upucao i usmrtio direktorku fotografije Halinu Hačins i ranio redatelja Džoela Suzu.

