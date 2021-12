OBOŽAVALI SMO OVE POZNATE FACE, A ONDA SU URADILI GNUSNE STVARI: Ove karijere i životi su su se okrenuli za 180 stepeni u 2021!

Ove poznate ličnosti neće baš po najlepšem pamtiti 2021. godinu. Svašta se dešavalo, od zlostavljanja, rasizma do ubistva na setu, zaista jedan turbulentan period kada je pop-kultura u pitanju.

Kris Not

I samo tako... Gospodin Zverka je mrtav za fanove Seksa i grad. Ispostavilo se da je Keri Bredšo bila u pravu što nije pozvala hitnu kada je udario srčani udar. Prošle nedelje, dve žene optužile su glumca za seksualni napad u izveštaju koji je objavio The Hollivud Reporter 16. decembra. Samo dan kasnije, treća žena je takođe iznela optužbe za seksualni napad protiv 67-godišnjeg glumca, u izveštaju objavio The Daili Beast, da bi zatim javila i četvrta žena sa sličnim navodima kao i peta žrtva. Kompanija za opremu za vežbanje Peloton je povukla reklamnu kampanju sa glumcem, a on je takođe izbačen iz filma Ekvilajzer.

Krisi Tigen

Kraljica Tvitera je teško pala ove godine, nakon što su neki od njenih najranijih tvitova izašli na videlo u julu. Pokazali su da je 2011. Krisi Tigen maltretirala TV ličnost Kortni Stoden - u to vreme je Stoden imala samo 16 godina – zbog udaje za 50-godišnjeg glumca Daga Hačisona. Stoden, koja je najavila razvod od Hačisona 2020. godine, ukazala je na više tvitova koje im je Tigen tada poslala. Stoden je takođe otkrila u intervjuu za The Daili Beast da joj je 36-godišnja manekenka i ljubimica društvenih mreža takođe direktno poslala uvredljive komentare u to vreme. Otrovni tvitovi doveli su do toga da je Tigan, žena pevača Džona Ledženda, izgubila unosne mnoge poslove.

Šaja Lebaf

Sa dosijeom o hapšenju u vezi sa drogom i alkoholom, već smo znali da Šaja Lebaf ima neke demone u sebi. Ali kada je umetnica i muzičarka FKA Tvigs podnela tužbu protiv 35-godišnjaka u decembru 2020, navodeći seksualno zlostavljanje, napad i nanošenje emocionalnog stresa, Lebaf je od problematičnog glumca vrlo brzo postao problematična ličnost.

Armi Hamer

Glumac Armi Hamer imao je spektakularnu silaznu spiralu ove godine, nakon što su uznemirujući tekstovi procurili na internet, otkrivajući očigledne fetiše za silovanje, sadizam i kanibalizam. Sve je počelo kada je žena koja tvrdi da je imala vezu sa glumcem napravila Instagram nalog i podelila bizarne detalje o svojim seksualnim susretima sa Hamerom. Nekoliko drugih žena optužilo je Hamera za emocionalno zlostavljanje, manipulaciju i prinudu. Žena je takođe podelila snimke ekrana privatnih razgovora između Hamera i drugih žena, navodi Complex. Jedna žena je takođe optužila Hamera za silovanje i fizičko zlostavljanje tokom njihove četvorogodišnje veze, izvestio je Varietyu martu. Glumčev advokat je negirao optužbe, ali je glumac ubrzo odustao od više projekata. Međutim, ove nedelje je potvrđeno da se Dizni priprema za izdavanje za Dan zaljubljenih za misteriozni triler Smrt na Nilu - snimljen pre nego što su optužbe isplivale na površinu – sa Hamerom koji je predstavljen u reklamnim materijalima i trejleru.

Merilin Menson

Got roker Merilin Menson izbačen je iz svoje izdavačke kuće Loma Vista Recordings nakon što ga je više žena, uključujući glumicu Zapadnog sveta i bivšu devojku Evan Rejčel Vud, optužilo za seksualni napad i seksualnu trgovinu. Ovaj 52-godišnjak, čije je pravo ime Brajan Hju Vorner, ranije se hvalio medijima kako svoje partnerke drži zatvorene u "sobi loših devojaka".

Met Dejmon

U izuzetno neobičnoj priči tokom intervjua za promociju svog filma Stillvater u avgustu, Met Dejmon je govorio o korišćenju homofobičnih uvreda na večeri sa svojom porodicom. Njegova ćerka (s pravom) je intervenisala, ostavljajući sto da mu napiše "traktat" o tome zašto je upotreba te reči pogrešna. Niko nije bio sasvim siguran zašto bi u 2021., holivudskom glumcu i dalje trebalo da mu se to objašnjava, ali evo nas.

Džastin Timberlejk

Pre nego što je konačno postala #FreeBritney u novembru, Britni Spirs je izvojevala još jednu ličnu pobedu ranije ove godine, kada je dokumentarac Framing Britney Spears pokrenuo novo ispitivanje o tome kako je njen bivši dečko Džastin Timberlejk manipulisao medijima da nepravedno okalja reputaciju mlade pop pevačice nakon njihovog raskida 2002. Ozbiljno, ko može da zaboravi spot Cry Me a River u kojem je indirektno optužio pop zvezdu za prevaru? Četrdesetogodišnji pevač se izbinio nakon reakcije na društvenim mrežama.

Elen Dedženeris

U slučaju bukvalnog otkazivanja odnosno kensl (cancel) kulture, ova hvaljena komičarka je u maju objavila da završava svoj dugogodišnji tok šou, The Ellen DeGeneres Show, nakon 19 sezona. Najava je usledila samo godinu dana nakon što su se 2020. pojavile glasine o toksičnom radnom mestu i seksualnom nedoličnom ponašanju, a verovatno je da se emisija, i njena nekada voljena 63-godišnja voditeljka, nikada nisu oporavili od toga.

Šeron Osborn

Dok je branila svog prijatelja i drugu “otkazanu” slavnu ličnost, Pirsa Morgana, od optužbi za rasizam na The Talk-u, Šeron Ozborn je uspela da se pokaže kao neko sa sumnjivim rasnim stavovima. Ozborn je više puta prekidala kovoditeljku Šeril Andervud u vatrenoj razmeni, a ubrzo zatim je trajno napustila emisiju u martu. Šeron su od tada glumci Lija Remini i Holi Robinson Pit optuživali za korišćenje rasnih i homofobičnih vređanja.

Alek Boldvin

Ranio reditelja i ubio direktorku fotografije na snimanju filma metkom koji nije smeo da se nađe u pištolju ni na setu, pravdao se, svaljivao krivicu na drudge, doživeo svojevrsni medijski linč i plakao u emisiji gde je pokušao da prikaže svoju verziju priče. Nažalost, ništa od toga neće vratiti Halinu Hačins.

