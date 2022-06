POZNATI GLUMAC (35) UMRO OD RAKA DEBELOG CREVA: Podmukla bolest ga odnela za DVA MESECA, a ovo su simptomi

Glumac Bili Kamec umro je samo dva meseca nakon što je otkrio da boluje od raka debelog creva. Kamec je imao samo 35 godina i armiju fanova širom sveta jer je pozajmljivao glas za crtaće i video igre.

U aprilu je Bili na svom Jutjub kanalu podelio ispovest o borbi sa rakom debelog creva, koji je nazvao "bizarnom slučajnošću prirode".

"Pokušavam da ostanem pozitivan, želim da znate da neću odustati i da ću se izboriti sa ovim. Desilo se, ali oko sebe imam toliko dobre energije i ljudi koji me podržavaju, da znam da ću se izvući", rekao je on tada.

Glumac je zbog lečenja, terapije i zračenja pokrenuo i stranicu na kojoj je skupljao novac za pomoć.

Bili se proslavio u "Diznijevim" mjuziklima u pozorištu a davao je glas za crtane filmove "Pokemon", "Boruto", "Bonfire of destiny", kao i igre "Black desert", "Demon slayer", "The outer worlds", "Mario&Sonic at the Olympic games".

Najčešći simptomi raka debelog creva su:

Promene u probavi kao što su dijareja, zatvor ili drugačija konzistencija stolice Krvarenje iz rektuma ili tragovi krvi u stolici Trajni osećaj nelagode u stomaku Bolovi, gasovi ili grčevi u stomaku Osećaj da se niste potpuno "ispraznili" odlaskom u toalet

(Kurir.rs/ Mondo)

Bonus video:

00:28 TUŽNE VESTI IZ HOLIVUDA: Legendarni glumac Brus Vilis zbog bolesti napušta svet glume