NAŠA PRIČA NIJE ZA JAVNOST: Glumica iz HIT SERIJE ljubi 20 godina STARIJEG KOLEGU! Bio joj je PROFESOR, a ovako je sve počelo

Glumica Sanja Jovićević popularnost je stekla u seriji "Budva na pjenu od mora". Ipak, iako joj je ova uloga donela uspeh, ona se nakon nje nije često pojavljivala u javnosti.

Naime, glumica Sanja Jovićević se baš u vreme snimanja ove serije i zaljubila i odlučila da se na neko vreme posveti porodičnom životu.

Njeno srce je osvojio 20 godina stariji kolega, Branimir Bane Popović, sa kojim je glumila u pomenutoj seriji, ali koji je i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti na Cetinju, gde je ona i studirala.

- Nas dvoje smo priča koju ne želim da delim sa javnošću zbog svog i njenog ličnog mira - izjavio je glumac pre nekoliko godina.

Branimira svi znamo iz popularne serije "Dinastija", gde igra Branka Kadića, koji je zapravo srpski Blejk Karington.

Branimir je jednom prilikom istakao da mu je velika čast što radi na seriji koja će imati 220 epizoda, ali da istovremeno trpi njegov privatan život, jer će neko vreme biti razdvojen od supruge Sanje Jovićević, takođe glumice, i njihove ćerke Sofije.

- Užasno nedostajemo jedni drugima - priznao je nedavno za "Blic" glumac, koji će u srpskoj prestonici provesti ukupno 18 meseci, koliko je planirano da traje snimanje.

- Cilj je da se jedan scenario koji je fantastično napisan pre 40 i više godina ponovo vrati u život jer je toliko generacija prošlo, da i one koje su to gledale, su zaboravile. Sećaju se nekih likova kroz maglu nekog Blejka, Felon... Međutim, ako imamo jedan fantastično skrpljen scenario, zašto da ne? Nije to prvi rimejk neke dobre serije koja je bila prisutna ranijih decenija. To govori da postoji interesovanje da uradimo kako mi to doživljamo, da se i izrazimo i prikujemo ljude da gledaju naše tumačenjej problema koji su bili prustni pre 40 godina u Americi. Sada je to deo našeg života, sveta oko nas i tu nema nikakvih nepoznanica - istakao je on tom prilikom.

