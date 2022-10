VIDEO SAM SAMO SMRT! Kapetan Kirk razočaran putovanjem u SVEMIR! Priznao da nije bilo kako je očekivao: To me je ispunilo UŽASOM!

Kanadski glumac Vilijam Šatner (91), koji če ostati upamćen po ulozi kapetana Kirka, koji komanduje svemirskim brodom "Enterprajz" u TV serijalu "Zvezdane staze", prošle godine imao je priliku da zaista i poseti svemir, a posle tog putovanja bio je toliko razočaran da je svoje iskustvo pretočio u knjigu, koja je objavljena početkom ovog meseca.

Šatner, koji je prošle godine u ovo vreme bio jedan od počasnih svemirskih turista u letelici "Blu oridžin" Džefa Bezosa i sa tadašnjih 90 godina dobio titulu najstarijeg čoveka u svemiru, otvorio je dušu na stranicama svoje autobiografije "Hrabro kreni: razmišljanja o životu strahopoštovanja i čuda".

- Svemir nije ono što sam mislio. Moje putovanje u svemir trebalo je da bude proslava, a umesto toga osećao sam se kao na sahrani - napisao je Šatner u odlomku koji je objavio magazin "Varajeti".

Šatnerove fotografije kako posmatra svemir iz letelice u oktobru prošle godine obišle su svet. Na njima je delovao uzbuđeno i srećno, ali ističe da je to bila lažna slika.

- Volim misterije univerzuma, ali kada sam pogledao duboko u svemir, nije bilo nikakve misterije, niti bilo čega veličanstvenog. Video sam samo smrt, hladnu, mračnu i crnu prazninu - priznaje Šatner u jednom odlomku.

U knjizi objašnjava da je zahvaljujući tom putovanju potpuno promenio svoja stanovišta i tek po povratku na Zemlju shvatio koliko je ona lepa i šta sve ima da ponudi.

- Veliki je kontrast između opake hladnoće svemira i tople Zemlje. Svakog dana se suočavamo sa uništavanjem naše planete i sve to je u našim rukama. To me je ispunilo užasom. Otkrio sam da lepota nije tamo, već ovde sa svima nama. Taj put je samo učvrstio moju vezu sa Zemljom - opisao je legendarni glumac.

