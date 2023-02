MAJKA GA OSAKATILA OKRUTNIM BATINAMA, BIO JE S 1.000 ŽENA: Misterija oko TAJNOG SINA slavnog muzičara i dalje nije razjašnjena

Frenk Sinatra je jedan od najvećih muzičara u istoriji zabavne industrije, a uz bogatu profesionalnu karijeru imao je i više nego turbulentan ljubavni život o kom se i dan-danas priča. Mnogi tako tvrde da njegov broj ljubavnica prelazi brojke od 1.000 žena, a ono što je sigurno je to da se ženio čak četiri puta.

Frenk je inače rođen 12. decembra 1915. godine, a njegove pesme i danas se smatraju kultnim, te ih ljudi rado slušaju širom sveta. Sinatri je njegov milozvučan glas osigurao bogatstvo i ugled, a neodoljiva harizma osvajala je žene – koje su mu se doslovno bacale pod noge.

foto: Profimedia

Rođen u Nju Džerziju, Sinatra je bio dete italijanskih migranata, a mnogi istoričari tvrde da je za razvoj njegovog karaktera najzaslužnija njegova majka, koja je bila energična Italijanka koja je sina podsticala na kreativno izražavanje. S druge pak strane, postoje i priče da je na momente bila zla, te da je Frenka okrutno tukla – što je na njega loše delovalo, pa više nikada nije bio u stanju da veruje ženama.

Kako god bilo, Frenk je muzikom počeo da se bavi već u ranim tinejdžerskim godinama, a iako je postao jedan od najlegendarnijih pevača svih vremena, baš nikada nije naučio da čita note. Sa 20 je počeo da odlazi na turneje sa svojim lokalnim bendom, a jedva se prehranjivao. Upornim radom na kraju je ipak uspeo da "ispliva" na vrh muzičkih lestvica, pa je tako od 1941. njegova karijera počela da se razvija munjevitom brzinom. To je bio početak ere poznate i kao "Sinatramanija".

foto: Profimedia

Za diskografsku kuću Columbia je potpisao ugovor 1943, te je već sledeće godine postao najuticajniji muzičar SAD. Osvajao je top liste, te je nastupao neverovatnih 45 puta nedeljno – u raznim terminima i na raznim lokacijama. Procenjuje se da je zarađivao ondašnjih 100.000 dolara nedeljno, što bi danas bilo oko 1.7 miliona dolara – u samo nedelju dana!

Osim muzike, bavio se i filmom, a uz sve to je vodio i vrlo buran ljubavni život. Prvi puta se oženio Nensi Barbatom 1939, a u braku su bili sve do 1951. i zajedno su dobili troje dece. Upoznali su se u njegovom rodnom Nju Džerziju, krajem 1930-ih, kada je Frenk radio kao deo spasilačke službe na plaži. Tokom celog braka bio je neveran Nensi, a paparaci su njegove fotografije s drugim ženama redovno objavljivali u medijima. Nakon što je napokon došlo do njihovog rastanka, zaprosio je i oženio se glumicom Avom Gardner, s kojom je zavete razmenio 1951.

foto: Profimedia

Oboje velike zvezde i egomanijaci, ni Ava ni Frenk nisu bili savršeni supružnici. Često su se svađali i sukobljavali u javnosti, a do razvoda je došlo 1957. Uprkos nesuglasicama, na kraju su ostali prijatelji sve do kraja života.

Treća Frenkova supruga bila je glumica Mia Farou, kojom se oženio 1966. godine. Zajedno su bili samo dve godine, a navodno je njihovom razvodu kumovala preterana razlika u godinama. Ipak, šuška se da su ostali ljubavnici sve do Frenkove smrti, te da je sin glumice, kog je navodno dobila s rediteljem Vudijem Alenom, zapravo biološki sin Frenka Sinatre.

foto: Profimedia

Četvrta pevačeva supruga bila je Barbara Sinatra, koja je za njega pošla 1976. i ostala mu verna sve do njegove smrti 1998. Iako je tako imao četiri zakonite supruge, Frenk slovi za jednog od najvećih razvratnika zlatnog doba Holivuda, te se tačan broj njegovih ljubavnica uopšte ne zna. Ono što se zna je to da je imao naviku da vara sve svoje supruge, što s obožavateljkama, što s koleginicama iz Holivuda.

Iako je tako bio "otrov za žene", pevač je bio poznat i po bezobraznom ponašanju i sukobima s novinarima. Nije mu bio problem da se posvađa s bilo s kim, a usred karijere otkrio je kako je često menjao raspoloženja i da je bio sklon depresiji. O njegovom ponašanju kasnije su pričale i njegove bivše supruge.

foto: Profimedia

"Kada bi malo više popio, najbolje vam je bilo da jednostavno nestanete iz njegovog vidnog polja", pričali su njegovi prijatelji. Iako je bio temperamentan i ponekad neprijatan, imao je veliko srce i voleo je da pomaže prijateljima.

Sinatra je na kraju preminuo 1998. od posledica srčanog udara. Uz njegovo uzglavlje je bila njegova supruga Barbara, koja ga uprkos preljubama nikada nije ostavila.

(Kurir.rs/ Story.hr)

Bonus video:

00:51 ŽIVOTNA PRIČA SLOBODANA BRKIĆA: Greškom lekara oslepeo, a sad govori deset jezika, radi za FBI i brani sisteme najvećih kompanija