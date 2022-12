AKO PLANIRATE SVADBU IDUĆE GODINE, OBRATITE PAŽNJU NA OVE DATUME: Jedan obavezno izbegnite jer DONOSI NESREĆU, a ovi su povoljni!

Ako planirate lduće godine svadbu, astrolozi tvrde da su tri datuma posebno srećna za stupanje u bračnu zajednicu, dok bi jedan mogao da se pokaže prilično nepovoljnim.

Saznajte koji su najbolji, a koji najgori dani za uplovljavanje u bračnu luku u 2023. godini.

Najsrećniji datumi:

5. februar 2023.

Ne samo da je na ovaj datum pun Mesec, što je poseban blagoslov, već se 5. februara 2023. nijedna planeta ne kreće retrogradno. Razdoblje punog Meseca sa svim planetama koji se kreću pravo, posebno je srećno za početak bračne zajednice i zajedničkog života.

17. jul 2023.

Parovi koji stavljaju naglasak na obitelj i djecu trebali bi razmisliti o vjenčanju 17. srpnja. To je datum kada će Mjesec i Sunce biti u Raku, što ukazuje na neraskidivu ljubavnu sponu. Ovi će parovi ostvariti blizak odnos pun sloge i zajedništva.

14. oktobar 2023.

Na ovaj dan odvija se pomračenje Sunca. Mesec i Sunce biće u diplomatskoj Vagi, znaku partnerstva i ravnoteže, što će doneti toliko potreban sklad u bračni život. Prstenasto pomračenje čini ovaj datum jedinstvenim, jer se ovakvo pomračenje događa samo jednom godišnje ili svake dve godine, piše Index.hr.

Najnesrećniji datum

2. septembar 2023.

Ako postoji datum na koji bi trebalo da izbegavate venčanje, to je 2. septembra 2023. To je zato što će Merkur na ovaj dan biti retrogradan, a to može uticati na komunikaciju između para. Ali i Venera, Saturn, Uran, Neptun i Pluton takođe će biti retrogradni. Jedina planet koji će se kretati napred je Mars, planeta rata i akcije, što može da upućuje na česte svađe.

