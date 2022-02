SVAKI DRUGI SRBIN PATI OD HEMOROIDA: Hirurg Drašković otkrio šta je PRAVI RAZLOG ovog BOLNOG problema, a nije LJUTA hrana!

Začinjena i ljuta hrana, određeni tip donjeg veša - sve su to uzroci za nastajanje hemoroida odomaćeni među ljudima u Srbiji.

Doktor Miroljub Drašković opovrgnuo je ova mišljenja i naveo konkretne razloge za njihovo javljanje. Stres je istakao kao jedan od važnih faktora, a poseno je naglasio da hemoroide imamo svi, ali da nema funkcionisanja analnog kanala bez njih.

Šta su hemoroidi, kako nastaju i koje su najveće zablude u vezi sa problemom učestalim u populaciji otkrio je opšti vaskularni hirurg dr Miroljub Drašković gostujući u jutarnjem programu televizije Prva.

"Oni su sastavni deo normalne anatomije, to su vene koje imaju funkciju, nikada kružni mišić ne bi mogao da zatvori anus bez njih, one tome služe. Dihtuju i štite sfinkter od povreda", rekao je on.

Ipak, sve veći broj ljudi ima problem sa hemoroidima.

"To su ekstremno proširene vene, trenutak kada normalno stanje prelazi u bolest koja se klasifikuje od prvog do četvrtog stepena. Način života jeste bitan za razvoj, ali nemojmo zaboraviti i nasledni faktor, stil života, vreme u kojem živimo, stres. Uvek pitam pacijenta koliko je pod stresom, u dve trećine slučajeva su ljudi napeti. Sve se pogoršava tada", istakao je dr Drašković.

"Svaki drugi čovek se suočava sa hemoroidima"

Simptomi hemoroida prvenstveno je krv u stolici, a to je ono što pacijente najviše plaši.

"Pacijenti su očajni i uplašeni, moramo da ih smirimo, da počnu da pričaju. Nije im lako, kada u kontinuitetu svakog jutra ili više puta dnevno vide punu šolju krvi, osećaju bol, vide tragove krvi kada se brišu u toaletu... Sve zavisi od stepena bolesti, oni mogu da se leče lekovima, mastima, manje invazivnim metodama, pa sve do hirurgije", kazao je vaskularni hirurg.

On je, zatim, izneo zabrinjavajuće brojke i naveo da se sa ovim problemom suočava svaki drugi čovek tokom života.

"Ako nas u studiju ima pet ili šest, sigurno dvoje ili troje su se sretali sa problemom, od nas prisutnih. Postoje grupe koje su u većem riziku, predodređene za ovu bolest. Fiziološko stanje, trudnoća, porođaj, ako postoji nasledni faktor dovešće do bolesti. Zanimanja sa ekstremno teškim fizičkim radom, nebalansirana ishrana, puno začina, masnoća, slabo kretanje", rekao je doktor tokom gostovanja.

Iako u narodu postoji uvreženo mišljenje da ljuta hrana i donji veš najčešće izazivaju hemoroide, dokotr Drašković ističe da je to zabluda.

"Ne treba izbegavati ljutu hranu. Pitali su me pacijenti i ima li vrsta donjeg veša veze sa njihovim nastankom, ali nema. Treba izbegavati ono što smeta, što pogoršava bolest. Imate ljudi koji mogu da jedu toliko začina, da bi im Meksikanci pozavideli. Kaže narod, kakav je to čovek koji ne jede ljuto? Ali Meksikanci recimo imaju vrlo mali procenat raka debelog creva", rekao je on.

U lečenju operativnim putem napravljena je značajna revolucija, objasnio je doktor i uporedio nekadašnje operacije hemoroida sa novijim prenosi Blic Žena.

"Tu je danas napravljen veliki napredak, od klasične operacije koja jeste dobra ali je traumatična sa mnogim mogućim posledicama. Pre svega, dugotrajni bol, suženje anusa, invalidnost za život i posao minimalnog trajanja od mesec dana... Danas tehnologija napreduje i ono što daje nadu je da pored tih klasičnih metoda postoje i one koje su bez bola i bez reza. To su THD metode, transanalna hemoroidalna dearterizacija. U poslednjih 12 godina se primenjuje i u Srbiji, neko je radi više, neko manje", zaključio je dr Drašković.

