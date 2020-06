BESAN SAM, RAZOČARAN I RAZVODIM SE! Muškarac otvorio ranac svoje ĆERKE i našao OVO! Žena mu je radila iza leđa!

Razočarani muškarac sa svima je podelio ono što mu se desilo i pritom želeo da ostane anoniman.

Naime, on je odlučio da se razvede od žene, a sve zbog toga što je u rancu svoje ćerke našao kondome.

foto: Shutterstock

"Pronašao sam kondome u rancu svoje ćerke koja je tek napunila 12 godina, poludeo sam i hteo sam da joj vičem i da je kaznim kada sam to video, ali žena mi je rekla da neće sa mnom progovoriti ako to uradim. Iz njene reakcije sam zaključio da je znala za to. Priznala mi je da joj je ona kupila kondome jer joj je naša ćerka rekla da želi da ima seks sa svojim dečkom (i imali su ga). Besan sam toliko i razočaran. Želim da se razvedem jer ne podržavam kako vaspitava našu ćerku i jer mi radi iza leđa", kazao je muškarac, pa su se ređali komentari u kojima ga korisnici interneta podržavaju.

Ipak, izdvojio se jedan, gde je nepoznata osoba imala svoje viđenje priče.

"Koja debata, a niko ne shvata o čemu se zapravo radi. Žena ga vara, kupila kondome i sakrila ih tamo gde misli da ih on neće naći", piše u komentaru.

foto: Printscreen/Ispovesti

Kurir.rs/K.Đ/Ispovesti, Foto: Profimedia

Kurir