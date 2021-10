ĆERKA BRUTALNO UVREDILA MAJKU: Napravila SPISAK sa svim njenim MANAMA, a zbog OVOGA joj rekla da će je MRZETI do kraja života!

Roditelji tinejdžera znaju koliko je ponekad muke potrebno da ih naterate na najbanalnije stvari, a jedna majka se na Redditu požalila na svoju ćerku, ali ona i preispituje svoju metodu.

Kaže kako su u kući odnosi „prilično napeti“, da se ćerka „buni na najmanju naznaku autoriteta“ a na sve odgovora kako je „ona skoro pa odrasla“. S tim argumentom odbija da pospremi sobu ili da obavlja bilo kakve poslove po kući. „Znalo je da se dogodi da ode napolje, a da mi uopšte ne kaže gde je otišla“, žali se majka.

A onda je, ćerka prešla svaku meru

"Juče mi je dala spisak svih mojih mana koje smatra da imam. To su sve mane mene kao osobe- moja gestikulacija, naglasak, izgled i sl. Prihvatila bih da mi je dala listu mana u mom pristupu roditeljstvu ili nekih drugih stvari koje mogu da promenim, ali ovo je bio čisti napad na mene. Prilično me uvredilo i bila sam tužna kad sam završila sa čitanjem“, kaže.

Kako bi pokazala koliko je to što je napravila, u najmanju ruku, uvredljivo, rekla je ćerku da napiše listu sopstvenih mana „kad je već toliko dobra u kritikovanju tuđeg izgleda i ličnosti“.

Dok ne napiše taj spisak, zabranila joj korišćenje automobila.

"Ćerka mi je rekla da nisam normalna, da sam grozan roditelj i da bi joj takav spisak napravio traume do kraja života. Kaže i kako je oduzimanje auta grozno i da će me mrziti do kraja života ako ne prekinem kaznu", ističe majka i pita korisnike da je li ipak možda preterala.

Ipak većina korisnika je složna da je kazna i više nego primerena.

"Mora da razume koliko je odvratno to što je uradila. Ali, da se ne lažemo, sumnjam da će shvatiti“; „Kada je već tako odrasla kako tvrdi zašto ne nađe neki honorarni posao da plati barem za benzin“, neki su od komentara korisnika, dok je jedan korisnik bio krajnje jasan:

