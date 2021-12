KAKO IZLEČITI SLOMLJENO SRCE U 5 KORAKA: Evo kako da se oporavite od RASKIDA i ostavite PROŠLOST iza sebe!

Potpuni oporavak od slomljenog srca počinje zaljubljivanjem u samoga sebe, kaže Kler Birn (40) iz SAD-a specijalista za pomoć ljudima koji prolaze kroz raskid.

Kako prenosi "Daily Mail", Kler tvrdi da se od slomljenog srca može oporaviti u pet koraka:

1. Prekinite svaki kontakt

Oporavak od raskida veze započinje potpunim prekidom svih kontakata s bivšom ljubavi, čak i s njegovim prijateljima.

foto: Profimedia

- Prvi korak je vrlo jednostavan - nema kontakta. Nije me briga jeste li najbolji prijatelj s njegovom ili njenom sestrom, ukoliko želite da ozdravite i nastavite dalje sa životom, onda morate da prestanete da pratite bivšu ljubav i sve zajedničke prijatelje na društvenim mrežama - pojasnila je Kler.

I ona je sama svesna da je u današnje vrijeme takvo izbegavanje teško na društvenim mrežama, jer ljudi lajkaju i dele sve i svašta, no za oporavak slomljenog srca važno je izbegavati sve u vezi sa bivšim partnerom.

2. Plačite i tugujte koliko treba

- Prekid se često oseća kao nezamisliva bol zato što to zaistaboli. Prečesto ljudi slomljenog srca pokušavaju prebrzo da nastave dalje, bez da sami sebi ne daju dovoljno vremena za oporavak - kaže ona.

- Samo dopustite sebi tugovanje i priliku da to svesno osetite, jer ako to ne napravite i potiskujete bol, kad tad će to iz vas izaći, ali na neke druge, nepoželjne načine - dodala je.

foto: Profimedia

3. Razmislite dobro o svemu

Treći korak odnosi se na suočavanje i učenje, odnosno na razmišljanje o sebi i uticaju te veze i njenog prekida.

- U ovom koraku se radi o tome da sami sebe zapitate: 'Kako želim da razmišljam i da se osećam u imajući u obzir sve što se dogodilo u našoj vezi?', 'Koji su moji zaključci iz svega toga?'. Imajte na umu da ne možete poništiti prošlost, ali imate priliku da promenite vlastiti doživljaj prošlosti i razjasniti je - pojasnila je Kler.

4. Zaljubite se sami u sebe

- Morate da zavolite sami sebe, jer ćete u suprotnom opet imati sličnu situaciju u svojoj ljubavnoj vezi. Duboko verujem da svi mi privlačimo određeni tip ljudi zbog našeg odnosa sa samim sobom i da ti ljudi nisu nužno dobri za nas - rekla je.

foto: Profimedia

5. Pronađite nekoga boljeg

Nakon što ste spremni da se ponovo zaljubite, izbjegavajte isti tip partnera sa kakvim ste u prošlosti bili nesrećni. Budite otpočetka iskreni sami sa sobom što želite od veze.

- Postoji mnoštvo ranih znakova upozorenja da neko možda nije emocionalno dostupan. Na primer, tvrdi kako želi ozbiljnu vezu, a pritom se ne trudi da razgovara o tome i planira zajedničku budućnost - objašnjava Kler.

- Mnogi ljudi zaglave s emocionalno nedostupnim partnerima i ne vide te znakove, iako ih je laku uočiti ako se obraća pažnja na njih - dodala je.

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A./Daily Mail

Bonus video:

00:08 AKO NAM DETE BUDE RUŽNO, OSTAVIĆE ME! Barbara šokirala Darka, pevač odmah javno zakukao