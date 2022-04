ŠOK ISPOVEST! Drugarica Tijane Ajfon UHAPŠENA ZBOG PROSTITUCIJE, sad progovorila: Mnoge POZNATE DAME su na SPISKU, a ovako se PERU

Među 29 devojaka koje su uhapšene u velikoj akciji policije usmerenoj protiv elitne prostitucije - među kojima su bile Slavica Tripunović Dajana, bivša misica i pevačica, kao i Martina Rajić, bivša učesnica "Parova" i Plejboj zečica, a koje su uhvaćene na delu - privedena je i starleta Sara Plavšić (20), saznaje Kurir.

Sara, inače bivša najbolja drugarica starlete Tijane Ajfon, u žižu javnosti dospela je prošle godine nakon što ju je, prema njenim tvrdnjama, prebio dečko nasred ulice, kada je zadobila teške povrede po glavi i telu.

U ekskluzivnoj ispovesti za Kurir, Plavšićeva je priznala da je bila na saslušanju zbog bavljenja prostitucijom, kao i da je puštena uz prekršajnu prijavu. Ona nam je do detalja ispričala kako je izgledao susret s inspektorima koji su zaduženi za ovaj slučaj.

- Tačno je da sam uhapšena. I mogu da vam kažem da je ozbiljna situacija. Nije mi bilo nimalo prijatno. Ljudi imaju sve crno na belo. Stavili su mi papire na sto i šta ću? Gledala sam ih. Ispitivali su me, bilo je 70 pitanja, i to unakrsno. Ne mogu svega da se setim. Pokušavali su da me zbune. Policija je zaista uradila posao profesionalno. Ne mogu ništa da kažem, ljudi rade svoj posao. Predočili su mi kakva saznanja imaju o meni. Određeno mi je da platim kaznu za prekršaj u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara. Videću kad mi stigne rešenje - istakla je na početku razgovora Plavšićeva.

Prema njenim rečima, hapšenje je očekivala:

- Čekala sam dan kad će da me pozovu. Tako je i bilo. Prvo što mi je inspektor rekao: "A voliš da putuješ?" Šta ću, rekla sam da volim. Objasnila sam da sam išla kod dečka, međutim, njima se to nije uklapalo. Videla sam da je mnogo ljudi upetljano, a naročito poznatih dama. Pred njima nisam priznala da se bavim prostitucijom, ali ja najbolje znam šta je istina - objasnila je mlada starleta.

Na direktno pitanje da li je radila za Duška Banjca ili Nikolu Andrejevića, koji su označeni kao makroi u ovoj akciji, bila je izričita:

- Nikolu poznajem, družimo se baš dugo. Niko me nije terao da biram društvo. On je dobar dečko, fin, kulturan. Nikad ne bih rekla da je makro ili da se bavi time. On od jutra do sutra radi u teretani. Policiji sam rekla da nisam radila za njega.

Interesovalo nas je i zašto se više ne druži s Tijanom Ajfon, s kojom je nekad bila nerazdvojna.

- Pukla je tikva. Nemam ništa protiv nje, ali sam se razočarala. Jedina pametna stvar koju mi je rekla, kada je ona bila uhapšena istim povodom, jeste: "Nemoj da ti se ovo desi!" I eto - desilo mi se. Svi smo kolektivno naj*bali. Meni je smešno što se sve peru, a sve su na spisku. Sve međusobno znamo koja je gde, a sve se prave lude. Uglavnom se prave da su preduzetnice. Šta, treba nešto da otvorim i da kažem da sam preduzetnica? Ja se zalažem za legalizaciju prostitucije - odlučna je Sara.

Plavšićeva nam je priznala da joj je uzor među starletama rijaliti učesnica Sanja Stanković, koja je u medijima više puta dovođena u vezu sa elitnom prostitucijom, što je svaki put demantovala.

- Sanja mi je top. Ali ona nikad nije priznala da se bavi prostitucijom - kao iz topa odgovorila je Sara.

Na kraju razgovora dvadesetogodišnjakinja nam je priznala da od bavljenja prostitucijom može lepo da se živi u našoj zemlji.

- To su velike plate. Van proseka naše zemlje. Ja ne znam, jer sam u policiji rekla da se time ne bavim, ali mi je poznato da može lepo da se živi - završila je Sara.

Kurir.rs/Ljiljana Stanišić

