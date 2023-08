HITNO OGLAŠAVANJE MAJE MARINKOVIĆ NAKON VESTI O STRAVIČNOM NAPADU: Ovo je istina o incidentu u Crnoj Gori!

Vest da je Maja Marinković doživela dramu u Crnoj gori i da je nakon navodnog pokušaja silovanja završila u bolnici uzdrmala je domaću javnost.

foto: Printskrin/Instagram

Bivša zadrugarka nedavno je otišla na odmor sa drugaricom Slađom Lazić i živi život punim plužima, a na svom Instagram nalogu redovno objavljuje fotografije i snimke što je dodatno zbunilo njene fanove.

foto: Printskrin/Instagram

Marinkovićeva se nakon navodnog incidenta oglasila za Kurir i otkrila istinu o svom odmoru u Crnog Gori.

- Bože me sačuvaj! Kakve budalaštine i laži! Nemam reči... Ja razumem da prodajem novine i i da sam čitana, ali ovoliko nisko da idu zarad toga ne mogu da verujem. Užas! Naravno da su to gluposti i laži! Nema to nikakve veze sa životom! Ja u Budvi uživam i sve je u najboljem redu - izjavila je Maja za Kurir.

foto: Printskrin/Instagram

