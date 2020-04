UŽIVO KORONA U SRBIJI: Dom za stare u Smederevu biće zatvoren, policijski do sutra u 5! SLEDEĆE NEDELJE VRH EPIDEMIJE

SRBIJA - U Republici Srbiji je do 15 časova 11. aprila 2020. godine registrovano ukupno 3.380 potvrđenih slučajeva COVID 19. Od poslednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzorci 2.159 osoba od kojih je 275 pozitivno. Hospitalizovano je 2.436 pacijenata.

Na respiratoru je ukupno 145 pacijenata. Do 15 časova u Republici Srbiji testirano je ukupno 16.399 osoba koja su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. U poslednja 24 časa preminule su 3 osobe, jedna osoba muškog i dve osobe ženskog pola, prosečne starosti 68, 6 godina. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 74.

08.10 - Aktuelna statstika u Srbiji.

07.56 - U Srbiji policijski čas do ponedeljka u 5 sati ujutro. U Srbiji je i dalje na snazi policijski čas, a trajaće do ponedeljka u pet sati ujutro. Policijski čas je počeo u petak u 17 sati i to je najduži policijski čas do sada, a uveden je u okviru mera za sprečavanje širenja korona virusa.

07.33 - Đordević: Dom za stare u Smederevu biće zatvoren. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Đorđević izjavio je da će Dom za stare u Smederevu biti zatvoren.

"U skladu sa uredbom Vlade doneta je odluka da se zatvori u potpunosti Dom za stare u Smederevu, odnosno da se svi stave u karantin", rekao je Đorđević na TV Prva. On je naveo da je 10 korisnika Doma za stare u Smederevu prevezeno u bolnicu i da se još čeka potvrda da li su pozitivni na virus korona. On je rekao da će četvoro korisnika biti vraćeno i oni će se nalaziti u posebnoj izolaciji 14 dana i podsetio da je dvoje njih preminulo, a da se za jednu osobu zna da nije preminula od posledica virusa korona.

07.28 - U Ćupriji 102 zaražena. Erić:Sledeće nedelje se očekuje vrh. U Ćupriji su virusom korona trenutno zaražene 102 osobe, uključujući i medicinske radnike u Opštoj bolnici, a predsednik opštine Ninoslav Erić kaže da se sledeće nedelje očekuje vrhunac epidemije, a kasnije i opadanje krive koja pokazuje broj zaraženih.

Erić je za TV Prvu juče rekao da se u prethodnih nedelju dana testirao veliki broj medicinskih radnika i da su svi pozitivni na Kovid-19 udaljeni iz bolnice. Dodao je da se organizuje i pravi red kako bi se svi oni posle 14 dana, ukoliko dva testa za redom pokažu da su negativni, vratili na posao. Prema Erićevim rečima, u Pomoravskom okrugu, Paraćin beleži 54 obolela, a Jagodina 46.

07.20 - U srpskim sredinama na KiM četiri novoobolele osobe. Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić saopštio je sinoć da su registrovane četiri novoobolele osobe u većinski srpskim sredinama na KiM, dok je jedna osoba preminula. Kako je naveo Đurić, do sada je u većinski srpskim sredinama registrovano ukupno 44 obolelih i dva smrtna slučaja.

Obolela lica su iz opština Kosovska Mitrovica (23), Zvečan (11), Leposavić (5), Zubin Potok (4), Lipljan (1). Oboleli su smešteni u KBC Kosovska Mitrovica (8), Studentskom centru Kosovska Mitrovica (21), KC Niš (5), KC Kragujevac (5), KC Srbije Beograd (1), Beogradskom sajmu (1), kućnom karantinu (1). Đurić je podsetio da je u petak potvrđen prvi slučaj zaraze virusom COVID-19 kod pripadnika Kfora.

