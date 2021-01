HOLIVUD LAŽE? Zbog nekih 8 filmskih mitova mogli biste da NASTRADATE! Nije BEZBEDNO!

U holivudskim filmovima je sve lako i jednostavno. Ljudi uvek uspevaju da prežive u divljini ili ekstremnim uslovima. Rambo, Robinson Kruso i Indijana Džons su odolevali veoma dugo i uspešno.

Da li su njihove metode uopšte bezbedne i efikasne? Gledajući dosta filmova, napravljen je izbor onoga što ne bi trebalo da radite ukoliko želite da preživite.

Mit br. 1 - Pećina je savršeno mesto za vatru

Da, to izgleda neverovatno romantično i lepo, ali istina je potpuno drugačija. Vatra plus pećina jednako je kamenje koje pada na glavu. Naime, stene i njeni delovi će se zagrevati, a to će izazvati njihovo širenje i oni će se otkinuti i pasti na kraju. Ne mora baš na glavu, ali shvatate poentu.

foto: Profimedia

Mit br. 2 - Može se jesti živa riba. Ionako ljudi stalno jedu suši

Daaa, ali niko u filmovima ne pominje eventualnu stomačnu ili telesnu reakciju na živu ribu. Kada ste u divljini, najbolje je ne eksperimentisati jer tamo nema hitne pomoći i lekara. Ispecite vi tu ribu lepo na vatri i neće vas boleti glava.

Mit br. 3 - Ako gledate emisije o ekstremnom preživljavanju u divljini, znaćete dovoljno da i sami preživite

Ne. Apsolutno ne. Te emisije snima buljuk ljudi: od reditelja, snimatelja, montažera, tonaca, producenata i niko od njih neće dozvoliti da emisija ima ikakve mane i da izgleda prelepo. Naravno, glumac ili voditelj uvek ima spasilački tim na raspolaganju ako nešto krene po zlu. Ništa od toga se ne vidi na finalnom proizvoidu koji vas može ubediti da je preživljavanje moguće. Međutim, ako se i nađete u takvoj situaciji, najbolje je da preživite i nađete prave ljude koji vam mogu pomoći. Zaobiđite ove sa kamerama i društvenim mrežama.

foto: Profimedia

Mit br. 4 - Prokuvana voda je bezbedna za piće

Prokuvana voda u sebi nema bakterije i klice jer ih je visoka temperatura ubila, ali to ne znači da je oslobođena ostalih štetnih materija. Npr. može kuvati blatnjavu vodu veoma dugo, ali ona i dalje neće biti pogodna za piće. Zato je najbolje da pre kuvanja, vodu procedite kroz neku čistu tkaninu (peškir, košulju ili bluzu) i sačekajte da se prljavština i blato slegnu na dnu.

Mit br. 5 - Ako ste izgubljeni, treba da idete uz reku i onda ćete, pre ili kasnije, naići na naseljeno mesto

Tačno - ovde su ključne reči „pre ili kasnije“. Naravno, ljudi se zaista naseljavaju u blizini reka jer im je potrebna voda, ali ... Može proći i nekoliko nedelja pre nego što naiđete na bilo koje naseljeno mesto (samo pogledajte kartu Sibira i Dalekog istoka). Osim toga, morate se pobrinuti da budete na toplom i sigurnom mestu. Zato poštujte prvo pravilo: ako se izgubite, ostanite tu gde jeste jer će vas spasilački tim prvo tu tražiti.

Mit br. 6 - Mokra odeća je bolja od bilo kakve odeće

Ne uvek. Na primer, ako je temperatura ispod nule, a vi nosite mokru odeću (ekvivalent bi bio da ste u nekoj hladnjači), to će vas dodatno rashladiti. Za zagrevanje vode potrebno je puno vremena i energije. To je razlog temperaturnih razlika u gradovima blizu mora ili okeana, u odnosu na kontinentalne gradove. Telo će na kraju trošiti energiju da zagreje vodu u mokroj odeći, umesto da zagreva svoje unutrašnje organe.

foto: Profimedia

Mit br. 7 - Kada ste u pustinji, prvo morate da nađete izvor vode

Apsolutno ne. Prvo treba da pronađete hladovinu i sačekate do uveče i da ne trošite rezerve vode u svom telu. Pokušajte da pronađete neki veliki kamen ili stenu i sednete u njen hlad. Klonite se vrućeg tla - bolje je sedeti na drvetu ili staviti nešto ispod sebe. Kad padne mrak, počnite da tražite zvezde za navigaciju, hotel, vodu i internet konekciju.

Mit br. 8 - Treba čuvati vodu za kasnije

Ako ste žedni, trebalo bi da se rashladite, sednete u hladovinu i popijete vodu. Kada ste izloženi sunčevoj svetlosti i ubediete sebe da vam tečnost ne treba p, možete doživeti toplotni udar i izgubiti svest. I ironično, ipak ćete imati malo vode sa sobom, ali nećete moći da je pijete.

(Kurir.rs/A.M/Brightside)

