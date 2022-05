NISAM JEO 19 SATI U TOKU DANA! Raša Bukvić otkrio TAJNU mršavljenja: Izgubio je DESET kilograma za manje od DVA MESECA!

Za potrebe snimanja filma “Lančana reakcija” koji govori o incidentu u naučnom institu Vinča kada se ozračilo više naših naučnika, glavni glumci Radivoje Bukvić, Alisa Radaković, Jovan Jovanović i Ognjen Mićović pristali su da im kosa bude potpuno obrijana.

Raša Bukvić za ovu ulogu izgubio je 10 kilograma, a kako je naveo, to je uspeo da učini uz pomoć autofagije:

- Svi smo različito pristupili na načine koji su nam bliski. Meni je najlogičnija bila autofagija i sveo sam obroke na minimum i grupisao sam ih u pet sati u danu, posle 19 časova nisam jeo i posle 48 dana sam izgubio skoro 10 kilograma.

- Nisam mnogo razmišljao da li da prihvatim ulogu. Bio sam intrigiran. Čim sam video da je ta priča moguća i da se baš tako i dogodila, to neznanje kod mene i publike, izazvaće saspens. Volim, raduje me da mi je karijera donela situaciju u kojoj mogu da se transformišem. Jako je izazovno i zahtevno. Nisam svestan dokle mogu da doguram, ali verujem da je to jedini pravi put. Delimo sličnosti po upornosti, odgovornosti i količini obaveza koje smo spremni da preuzmemo na sebe. Pokušavam da pobegnem od sebe iz prethodnih izdanja da bih pokušao da uđem u cipele čoveke koji mi je možda negde mentalno, ali fizički uopšte nije sličan. Specijalan zadatak, videćemo na jesen da li ću uspeti - rekao je glumac za "Blic".

Da podserimo, film "Lančana reakcija" nastao je po motivima romana „Slučaj Vinča" Gorana Milašinovića i prikazaće nam kako su se jugoslovenski naučnici lečili od radijacije na institutu Kiri u Parizu, nakon strašne nesreći koja je godinama bila gurana pod tepih, jer su postojale teorije da jugoslovenski naučnici prave atomsko oružje po nalogu vrha SFRJ i Josipa Broza Tita.

Scenario za ovaj međunarodni projekat potpisuju Vuk Ršumović i Dragan Bjelogrlić, a u filmu igraju i poznati francuski glumci Aleksis Manenti, Žeremi Laert i Olivije Bartelemi, baš kao i bard domaćeg glumišta Predrag Miki Manojlović.

