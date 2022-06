VELIKA NUŽDA U KREVETU, ZLOSTAVLJANJE FLAŠOM, GURANJE NIZ STEPENICE: Ovo su NAJVEĆE GADOSTI sa suđenja Džonija Depa i Amber Herd

Tokom prethodnih šest nedelja svet je bio zapanjen dramom u sudnici koja se događala između Džonija Depa (58) i njegove bivše supruge Amber Herd (36). Otkrili su šokantne, pa čak i veoma uznemirujuće detalje iz svog supružničkog života. Posle "bitke" general je postao slavni glumac, ali ni Herdova kući nije otišla praznih džepova.

Juče je sud u Virdžiniji (SAD) saopštio zvaničnu presudu u slučaju Džoni Dep i Amber Herd i Dep nije kriv! Ovako su prvo izvestili vodeći svetski mediji, međutim, kako je sudija nastavila da čita presudu, obelodanila je da i Dep treba da plati zbog klevete u procesu, koji je trajao čak 6 nedelja.

Porota je zaključila da bi Dep trebalo da dobije 10 miliona dolara nadoknade štete i 5 miliona dolara kaznene štete, ali je sudija rekao da državni zakon ograničava kaznenu odštetu na 350.000 dolara, što znači da je Depu dodeljeno 10,35 miliona dolara. Amber Herd dobiće 2 miliona dolara na ime kompenzacije štete, koliko je tražila u protivtužbi. Dep će na kraju biti dobar čak 8 miliona i 350 hiljada dolara.

Za sve koji su propustili "razvod veka", sumiraćemo "brakorazvodni rijaliti" u nastavku.

Među najupečatljivijim trenucima bile su slike na kojima Džoni Dep toči, kako je advokatica Amber Herder opisala, "mega čašu crnog vina" dok razbija svoju kuhinju i fotografije izmeta na krevetu za koje je tvrdio da su "zaostavština" njegove bivše supruge.

Dalje, Depova advokatica Kamil Vaskez dobija jednu od "nosećih uloga" suđenja usled špekulisanja na društvenim mrežama o navodnoj romansi između nje i štićenika Džonija.

Tu je bila i Kejt Mos, koja je dala bombastično svedočenje za nešto manje od četiri minuta pobijajući jedan od Amberinih ključnih iskaza u vezi sa nasiljem koje je, navodno, slavna manekenka i bivša partnerka Džonija Depa trpela tokom njihove emotivne veze.

No, krenimo hronološki i detaljnije.

Džoni Dep razbija kuhinju u pijanom stanju

Poroti je prikazan snimak koji je Amber Herd "na kvarno" snimila i na kojem vidimo kako njen bivši muž u pijanom stanju besno razbija kuhinjske ormariće.

Na snimku se može čuti Dep kako viče: "Majku ti j****m", te zvuk udaranja u zid.

Na optužbu da je glumac sebi natočio "mega čašu vina" nije imao demanti, već je samo malo ublažio hiperbolu svoje bivše drage.

"Mega čašu", ponovio je Dep u sudnici smejući se izjavi.

"Nalio sam sebi veliku čašu vina. Mislio sam da je potrebno. Očigledno je da sam se loše proveo. Ne znam šta bih rekao, ali to što je vaša štićenica nezakonito snimila sasvim se uklapa u ostale fotografije i snimke", rekao je, pa dodao:

"Pokušala je to da sakrije od mene i na kraju se smejala. To je najzanimljiviji deo", zaključio je.

Ko je imao veliku nuždu u krevetu Džonija Depa i Amber Herd?

Možda je jedan od najšokantnijih trenutaka suđenja usledio kada je Džoni Dep optužio Amber Herd da je obavila veliku nuždu u njihovom krevetu 2016. godine. Sve je, kako je naveo, bila neumesna šala zbog toga što je zakasnio dva sata na rođendansku žurku svoje tadašnje supruge.

Fotografije navodnog incidenta dostavljene su na uvid sudiji i poroti.

Herdova je više puta negirala optužbe i tvrdila da je izmet "delo" jednog od njihovih jorkširskih terijera po imenu Bu, za koga je, inače, rekla da je "jeo Džonijevu travu kao štene i da je zato imao doživotni problem sa kontrolom creva".

"Pre svega, mislim da to nije smešno. To ne radi odrasla žena... To je odvratno.", izjavila je glumica.

Depov šofer, Starling Dženkins, međutim, ranije je na sudu rekao da mu je Herdova priznala da je "šala pošla naopako“.

Sve oči uprte u Džonijevu advokaticu Kamilu Vaskez

Uprkos slavi Depa i Amber Herd, upravo je advokatica Kamil Vaskez proglašena pravom zvezdom suđenja nakon unakrsnog ispitivanja Herdove.

Vaskez (37) je privukla ogromnu pažnju na internetu tvrdeći da je Amber Herd lažirala povrede koje je navodno zadobila od Depa.

Čak se spekulisalo da su Vaskez i Dep u vezi zbog očigledne hemije koja je postojala među njima i čestih zagrljaja koje smo mogli da vidimo.

Četvorominutno svedočenje Kejt Mos

Ključni argument u iskazima Amber Herd bilo je nasilje koje je slavni glumac vršio nad bivšim devojkama.

Herdova je posebno isticala glasine da je Dep gurnuo svoju bivšu devojku Kejt Mos niz stepenice tokom odmora na Jamajci devedesetih godina.

Čuvena manekenka, koja se na kratko javila putem video snimka uživo iz Glosteršira u Engleskoj, rekla je da je Dep nikada nije gurnuo niz stepenice, naglasivši da se saplela i pala, a da je Dep pokušao da joj pomogne.

Telohranitelj Džonija Depa imao "5 minuta slave"

Malkom Konoli, telohranitelj Džonija Depa, bio je pozvan kao novi svedok u slučaju, a advokat njegove bivše drage ga je pitao, ni manje, ni više, nego o uriniranju glumca i njegovom polnom organu tokom boravka u Australiji 2015. godine, dok je Dep snimao peti nastavak "Pirata sa Kariba".

"Gospodin Dep je izvadio penis, zar ne?", upitao je advokat i ostavio sve u šoku, jer nikome nije bilo jasno kako ovo pitanje može bilo čemu da koristi u brakorazvodnoj parnici, a Džoni Dep je prasnuo u smeh, a zatim spustio glavu na sto.

"Mislim da bih se setio da sam video penis gospodina Depa", rekao je Konoli i tu se završila saga o neobičnom uriniranju u dvorištu kuće.

Zlostavljanje flašom

Amber Herd se u jednom momentu slomila pred budnim okom javnosti dok je opisivala kako ju je Džoni Dep seksualno napao flašom pića. Ovo emotivno svedočenje je njen tim advokata nazvao predstavom njenog života.

Navodni napad se dogodio u martu 2015. godine u Australiji u iznajmljenoj kući u kojoj je Džoni Dep živeo dok je snimao pomenuti 5. nastavak "Pirata sa Kariba".

Zanimljivo je i to da je ovo isti incident u kome je Džoni Dep odsekao prst, za šta je tvrdio da je Amber bacila flašu zbog koje je zadobio povrede, a ona je izjavila kako nije videla da je Depov vrh prsta odsečen.

"U nekom trenutku je bio na meni, vrištao je da me je**no mrzi i da sam mu uništila je**ni život“, ležala sam na radnoj ploči i držao me je za vrat. Gledam ga u oči i više ga ne vidim. Sve je bilo crno. Nikda nsam bila toliko uplašena u životu. Gledao je u mene. Pokušavala sam da doprem do njega, da na neki način kažem da sam to ja, pokušala sam da dođem do Džonija. Glava mi je udarala o zadnji deo šanka i nisam mogla da dišem. Sećam se da sam pokušala da ustanem da mu kažem da me je stvarno povredio. Nisam mogala da dišem. Nisam mogala da doprem do njega. Nisam mogla da ustanem", ispričala je Amber jecajući.

Amberini prijatelji živeli su besplatno u penthausima Džonija Depa u Los Anđelesu

Među nekadašnjim prijateljima koji su se "očešali" o bogatsvo i slavu popularnog nekadašnjeg para bili su Rakel 'Roki' Penington, bivši muž Herderove Džošua Dru i Io Tilet Rajt, koji su priznali da su svi živeli u penthausima para besplatno i da nikada nisu bili svedoci fizičkog napada na Amber Herd.

Njena sestra, Enrikez, takođe je živela sa parom bez obaveze plaćanja stanarine.

"Spalimo je"

Džoni Dep je tokom svedočenja bio suočen i sa SMS porukom koju je poslao svom prijatelju Polu Betaniju.

"Spalimo je. Udavimo je pre nego što je spalimo. J**** ću je da se uverim da je mrtva", napisao je Dep, ali se branio da je to bila samo šala.

"To je samo citat Montija Pajtona iz skeča o spaljivanju veštica", rekao je.

Da zaključimo - bilo je, žargonski rečeno, svega i svačega, kao što i vidite. Užasavajućih uvreda, iznošenja naintimnijeg i najprljavijeg veša, laganja, kleveta, ali i bolnih istina.

Možda su dobili materijalnu odštetu, koja im zasigurno neće promeniti život, ali su u velikoj meri ukaljali svoje ime, minuli rad i ugled.

(Kurir.rs/ Blic žena)

