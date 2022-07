DECENIJAMA SE DROGIRAO, OPTUŽEN DA JE SINA (6) IZLOŽIO KOKAINU: Glumac koga je ceo svet voleo odlučio da stavi tačku na ZAVISNOST

Nakon što je godinama imao problema s opijatima, ali i sa zakonom, zvezda filma "Terminator 2: Sudnji dan", Edvard Furlong, otkrio je kako je već četiri godine "čist".

Bivša dečja zvezda, sada teško prepoznatljiv 44-godišnjak, otvoreno je progovorio o svojoj zavisnosti u razgovoru za Daily Mail, otkrivši kako je droge počeo da koristi u mladosti, u vreme kada "nije bilo previše ljudi koji su pazili na mene, a ja sam bio ostavljen da slobodno divljam."

Furlong je ispričao kako je krenuo s travom, alkoholom i psihodeličnim pečurkama, pre nego što je u svojim dvadesetim upoznao kokain i heroin.

foto: Profimedia

"Kad sam bio napušen, družio sam se s drugim ljudima. Samo sam pio i partijao. Odjednom sam se osećao kao da sam se uklopio. Tako je počelo", govori glumac.

Rekao je da je nakratko prestao da koristi heroin nakon što mu se 2006. rodio sin, kojeg ima s prvom suprugom, Rejčel Belom, ali to je bio uvod u nove probleme, one sudske. Bela je podnela zahtev za razvod 2008, pre nego što je optužen da je svog tada šestogodišnjeg sina izložio kokainu.

foto: Profimedia

Potom je usledila i zabrana prilaska, koju je Furlong prekršio, a onda niz optužbi za porodično nasilje koje je protiv glumca podnela njegova bivša devojka, Monika Kina. Jedna od tih prijava na kraju je rezultirala zatvorskom kaznom od 180 dana.

Iako je krajem 90-ih i početkom 2000-ih imao neke veće uloge, uključujući "American History X", "Detroit Rock City" i "Before and After", njegovo ponašanje zbog sve veće zloupotrebe droga se pogoršavalo, a karijera propadala.

"Sve vreme sam upijao hrpe i hrpe heroina, metamfetamina, pušio DMT (vrsta halucinogene droge). Takav sam bio po ceo dan", rekao je za Daily Mail.

foto: Profimedia

"Neverovatno je da sam još uvek živ jer sam nekoliko puta bio na ivici. Predozirao sam se, ali takav je to život. Kad jednom uđeš unutra, tako je teško videti izlaz. To je ono što želim da ljudi razumeju - postoji izlaz, ali je težak."

Furlong je Daily Mailu otkrio i kako je uhapšen 2016, što do sada javnosti nije bilo poznato, jer je bio pod uticajem nedozvoljene supstance dok je pokušavao da se reši svoje zavisnosti od heroina. U to vreme mu je navodno naređeno da završi šestomesečnu rehabilitaciju na odvikavanju, a on je onda odlučio da provede godinu dana u centru za odvikavanje Wavelengths Recovery u Huntington Beachu.

foto: Profimedia

"To je najhrabrija stvar koju sam ikada uradio u životu - ne konzumirati. Svestan sam da sam povredio puno ljudi dok sam bio na drogama, ali sada imam divan odnos sa sinom i ljudi me definitivno više vole treznog. Sviđa mi se koliko je moj život jednostavan ovih dana. Probudim se i ne brinem da ću ići u zatvor", zaključio je.

Ovih dana Furlong posećuje niz konvencija obožavatelja širom SAD i nedavno je snimio novi film.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

