KOJA LI JE TAJNA ZDRAVE KOSE, MEGAN MARKL? Njen frizer definitivno ima ODGOVOR na to pitanje! Evo šta je savetovao ŽENAMA

Ovo je deo prve strofe takmičarske pesme čiji stihovi se od sinoć šeruju po društvenim mrežama, a odgovor na trenutno najaktuelnije pitanje o kosi Megan Markl ima njen frizer.

Naime, vojvotkinja od Saseksa svakodnevnu negu kose prepušta frizeru Džordžu Nortvudu - poznatom stilisti koji stoji iza brojnih poznatih frizura i član je Vog bjuti tima. Džordž je nedavno za britanski Vog otkrio neke od najboljih saveta i trikova za kosu.

Prirodno sušenje kose

“Ako kosu sušite prirodno, važno je koristiti prave proizvode kako biste sprečili kosu da postane paperjasta. Većina žena ima kosu sa prirodnim talasima tako da bih vam predložio kremu za kovrdže ili talasastu kosu. Čak i ako vaša kosa nije prirodno kovrdžava, takvi proizvodi su idealni za sušenje kose na vazduhu, dok mnogim drugim proizvodima za oblikovanje kose treba toplota, odnosno fen kako bi bili delotvorni”, kaže Nortvud.

Kako pravilno sušiti kosu na vazduhu?

Prvi korak je naravno – prosušiti kosu peškirom. “Potrudite se da izvučete svu vlažnost iz kose. Zatim lagano raščešljajte kosu ako je potrebno, ali što manje jer je poenta u prirodnoj teksturi. Nakon toga nanesite kremu za kovrdže ili kovrdžavu kosu i to je to. Ostavite kosu da se prirodno osuši. Što se više kasnije s njom igrate, to su veće šanse da ćete je uništiti. Jednom kada je potpuno suva, nanesite još malo proizvoda za stilizovanje i prođite prstima kroz kosu”, objasnio je on.

Pranje kose

Većina ljudi zapravo ne očisti u potpunosti kosu kada je operu, pa kosa završi prekrivena nekom vrstom filma koji vremenom dovodi do nedostatka sjaja. Šamponiranjem dva puta prvim pranjem uklanjate višak prljavštine, a drugim pranjem je tek zapravo očistite.

Kako oprati kosu pravilno?

Prema Nortvudu, prva i najveća greška koju većina žena čini je korišćenje previše šampona. “Duplo pranje kose ne znači da treba koristiti više šampona, upravo suprotno. Poenta je u duplom ispiranju. Uz to, većinu tipova kose najbolje je prati svaka dva do tri dana, a za one dane između pronađite kvalitetan šampon za suvo pranje”, objasnio je stilista.

Regenerator za kosu

Pomaže ako stvarno iscedite kosu pre nanošenja regeneratora jer će višak vode samo razrediti proizvod. Primenite ga najviše na krajevima ako imate suve vrhove i potrebno vam je šišanje.

Kada je u pitanju regenerator, treba koristiti svoj tip kose kao vodič. “Oni s vrlo tankom kosom možda ni ne treba da koriste regenerator, a većini zapravo treba samo regenerator na vrhovima, gde je kosa najviše oštećena”, rekao je Nortvud.

Šampon za suvo pranje

“Koristim suvi šampon na klijentkinjama prvenstveno zbog prevencije, a ne zbog ‘lečenja’. Posebno za žene s ravnom i tanjom kosom koja se brže masti. U tom slučaju šampon za suvo pranje povećava volumen i drži je duže svežom i između pranja”, rekao je poznati frizer.

Takođe, kada koristite suvi šampon, nemojte doći u iskušenje da zavežete kosu u rep ili punđu. “Suvi šampon po svojoj prirodi daje kosi ‘neuredan’ izgled, ali, ako to spojite s neurednom punđom, onda ćete kosu samo učiniti zapuštenom i prljavom. Umesto toga, ostavite kosu u ‘neurednim’ kovrdžama i držite suvi šampon pored sebe kako biste ga naneli na kosu više puta tokom tog dana”, savetuje on.

Ispucali vrhovi

Negovanje ispucalih vrhova uljima, serumima i kremama je najbolji način da ih sakrijete – ti proizvodi deluju kao lepak, zaglađujući ispucale vrhove i dajući kosi negovan izgled. Još jedan savet za sve žene koje ravnaju kosu. “Ako želite izravnati kosu i upotrebiti ulje, stavite ulje nakon 'peglanja'. Ako ispeglate kosu nakon upotrebe ulja, ona će izgoreti kao vruće ulje u tiganju. Doslovno ćete ispržiti kosu”, upozorio je Nortvud.

