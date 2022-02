OVAKO IZGLEDA TRAMPOVA DRUŠTVENA MREŽA: Srbi iz Amerike na listi čekanja za pristup OTKRILI KAKO MOŽETE DA SE I VI PRIKLJUČITE

Antonije Kovačević novinar iz Čikaga i Aleksandar Jovičić iz Majamija istakli su da je nova društvena mreža Donalda Trampa probudila ogromno interesovanje ljudi širom sveta i da već sada postoji lista čekanja da se njoj pristupi.

- Ja bih trebao da dođem na red tek za desetak dana, tolika je potražnja bila da njihov server nije mogao da podnese. Ja ne mislim da je Trampov primarni interes da zaradi pare, mada profit neće biti mali. Kako sam pokušao odmah da je instaliram, po izlazku mreže, naišao sam na problem, da bih tek kasnije shvatio da sam na listi čekanja i to sa brojem preko 200.000. Mislim da se on sprema za izbore i po svemu sudeći biće kandidat ispred republikanaca. Sudeći po interesovanju prvog dana, a to je da je "Truth Social" (Istina) skidan prvog dana više nego sve ostale mreže zajedno - istakao je Antonije Kovačević.

foto: Kurir televizija

Aleksandar Jovičić iz organizacije "Srbi za Trampa" naveo je da je u pitanju tek beta verzija društvene mreže i da se prava i originalna verzija može očekivati u martu mesecu.

- Ovo je test faza i tek u martu se očekuje prava verzija. Ova aplikacija je i više nego potrebna, jer je svima dosta cenzurisanja slobode govora. "Truth Social" podseća puno na Tviter, a primena namena je sloboda govora do neke te tačke koja ne postoji na ostalim društvenim mrežama. Demokrate neće pozitivno reagovati na pokretanje ove mreže, očekujemo reakcije od marta - ističe Jovičić.

foto: Kurir televizija

Antonije Kovačević je naveo da su Amerikanci veoma razočarani vladavinom Džo Bajdena i da njegova popularnost vrtoglavo pada.

- Američki građani su veoma razočarani vladavinom Džo Bajdena. Nakon katastrofalnog povlačenja iz Avganistana, imamo krizu u Ukrajini i imamo drastičan pad popularnosti američkog predsednika. Iako se očekuje se debakl demokrata, postoji doza skepse kada je u pitanju kandidatura DonaldaTrampa. Mnogi misle da bi još jedna njegova kandidatura bi bila previše, neki ljudi koji imaju neki kredibilitet predlažu mu da isturi svog kandidata i da bude "vladar iz senke" - ističe Kovačević.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.