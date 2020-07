PREGLED DANA NA KURIRU: Ovo su najvažnije vesti koje su obeležile dan za nama!

Pregled najvažnijih vesti za utorak 14. jul. Dan koji je za nama, u Srbiji je izgledao ovako:

BUGARSKA NAM ZATVORILA GRANICU: Evo šta će biti s turistima koji treba da se vrate u Srbiju

U Republici Bugarskoj je na snazi nova privremena zabrana ulaska na njenu teritoriju od 16. jula do 31. jula svim licima, bez obzira na njihovo državljanstvo, preko svih graničnih prelaza, vazdušnim, pomorskim, železničkim i kopnenim putem.

IZBORI U SEVERNOJ MAKEDONIJI: SDSM u minimalnoj prednosti pred VMRO DPMNE na preborojanih dve trećine mesta

Koalicija SDSM "Možemo" ima prednost manju od jednog procentnog poena pred koalicijom VMRO DPMNE "Obnova Makedonije" na osnovu 68,8 odsto obrađenih biračkih mesta, objavila je večeras Državna izborna komisija (DIK) Severne Makedonije.

SVE MANJE DEMONSTRANATA: Nogo, Radulović i Davidović protestovali ispred Skupštine

Ispred Narodne skupštine večeras gotovo ista slika kao i prošle večeri- protest, mada sa još manjim brojem učesnika, ali su ipak ponovo blokirali saobraćaj u oba smera. Među okupljenima takođe ponovo Srđan Nogo i Saša Radulović, koji sa okupljenima razgovaraju, kao i raščinjeni monah Antonije Davidović.

BEOGRAĐANI U PANICI! Noćima tačno u 3 budi ih neobjašnjiva buka: Poslušajte ZASTRAŠUJUĆI ZVUK koji dolazi sa SVIH STRANA

Stanovnici pojedinih delova Beograda su uznemireni zbog zvuka koji ih budi u tri sata ujutru! Građani sa Karaburme, većeg dela Zvezdare, pa sve do Grocke tvrde da ih već dve noći zaredom uznemira neobjašnjivi užasno glasni zvuk.

KORONA U SRBIJI, PRESEK U SREDU U 15 SATI: 11 umrlih, 351 novozaraženi, preporuka štaba da MASKE nose i DECA

U prethodna 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 8.393 osoba, 351 je bio pozitivan, a preminulo je 11 osoba. Na respiratoru se sada nalazi 169 pacijenata, što je za jedan manje nego juče, kada smo imali najviše od početka epidemije. Hospitalizovano je još 234 pacijenata pozitivnih na kovid 19.

VUČIĆ OBIŠAO RADOVE NA DEDINJU 2 I SAOPŠTIO SJAJNU VEST ZA SRBIJU: Vakcina stiže najverovatnije do KRAJA GODINE!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi radove na izgradnji Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje 2" u Beogradu.

SRBIN UHAPŠEN U NEMAČKOJ ZBOG SERIJSKIH SILOVANJA: Satima mučio žrtve, hapsilo ga 50 policajaca! Evo kako su ga uhvatili

Berlinska policija je uhapsila muškarca koju se sumnjiči za seriju silovanja izvršenih u samo mesec dana, a tamošnji mediji javljaju da je reč o državljaninu Srbije, javlja Dojče vele.

KRIZNI ŠTAB: 351 novozaražen, još 11 umrlih DR GOJKOVIĆ: Dozovite se pameti, nema dovoljno lekara da vam pruže pomoć

Doktorka Darija Kisić Tepavčević je prokomentarisala kako Krizni štab ne može da utiče na plasiranje lažnih vesti, kakva je bila da je jedna medicinska sestra iz jedne kovid bolnice pokušala samoubistvo, jer nije izdržala pritisak epidemije.

PREMINUO NAM JE DEČKO '94. GODIŠTE, BIO JE ZDRAV: Stevanović izneo alarmantne podatke

Preminuo nam je dečko '94. godište, bez hroničnih bolesti.

- To su strašne stvari, ali i dalje kod mene na Voždovcu svakog dana gledam da se mladi okupljaju u zgradama, u grupama voze liftovima, jedni do drugih, niko maske ne nosi. Klinika je puna mladih ljudi, ali mnogi u Srbiji to i dalje ne shvataju - rekao je dr Goran Stevanović, direktor Infektivne klinike.

KURIR SAZNAJE! OVO SU NOVE MERE ZA CELU SRBIJU: Maske i na otvorenom i to pod ovim uslovom! NA SNAZI OD PETKA

Nošenje maski na otvorenom biće ubuduće obavezno na teritoriji cele Srbije u okolnostima u kojima nije moguće držati distancu od dva metra!

RIK DODELIO MANDATE POSLANICIMA: Evo ko koliko sada ima mesta u Skupštini Srbije

Republička izborna komisija dodelila je na današnjoj sednici mandate narodnim poslanicima, saopšteno je iz parlamenta.

PRVI SNIMCI S MESTA TRAGEDIJE KOD SLANKAMENA: Ovde se dogodila stravična nesreća u kojoj su poginuli bebica i dečačić

Devojčica N. Ž. stara godinu dana i dečak N. Ž. (8) nastradali su, a njihovi roditelji Milan Ž. (34) i Vanesa Ž. (36), kao i brat M. Ž. (4,5) povređeni su u teškoj nesreći koja se dogodila na putu Novi Karlovci - Novi Slankamen.

KONSULTACIJE O NOVOJ VLADI NA ANDRIĆEVOM VENCU: Vučić razgovarao sa Zukorlićem i Pastorom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas, u okviru konsultacija o formiranju nove Vlade, s predstavnicima izbornih lista "Akademik Muamer Zukorlić - Samo pravo - Stranka pravde i pomirenja - Demokratska partija Makedonaca".

PREMINUO VLADIMIR BULATOVIĆ: Direktor takmičenja Superlige izgubio bitku sa teškom bolešću

Direktor takmičenja Superlige Srbije Vladimir Bulatović (63) preminuo je u Beogradu posle teške bolesti. Bulatović je duže vreme vodio bitku sa teškom bolešću, imao je rak pankreasa i jetre.

BATUT ZAHTEVA OBJAŠNJENJE: Italijani će morati da kažu kako su utvrdili da je srpska korona agresivnija?!

Institut za javno zdravlje "Batut" zatražiće od Italije informacije o tome na osnovu čega je utvrđeno u italijanskoj pokrajini Veneto da je "srpski virus" korona agresivniji od onog u Italiji.

PREMINULA DARINKA MATIĆ MAROVIĆ: Bila je prva u svemu, prva žena dirigent, dekan i rektor Univerziteta umetnosti

U Beogradu je u 83. godini preminula profesor emeritus Darinka Matić Marović, potvrđeno je u umetničkim krugovima.

