UŽIVO KORONA U SRBIJI: Kraj najdužeg vikend-policijskog časa od 60 sati! Pogledajte mališana koji je pobedio koronu FOTO

SRBIJA - U Republici Srbiji je juče do 15 časova 12. aprila 2020. godine registrovano ukupno 3.630 potvrđenih slučajeva COVID 19. Od poslednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzorci 1.913 osoba od kojih je 250 pozitivno. Hospitalizovano je 2.684 pacijenata. Na respiratoru je ukupno 146 pacijenata. Do 15 časova u Republici Srbiji testirano je ukupno 18.312 osoba koja su ispunjavale kriterijume definicije slučaja.

U poslednja 24 časa preminulo je 6 osoba, tri osobe muškog i tri osobe ženskog pola, prosečne starosti 57,5 godina. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 80.

07.10 - Pogledajte trogodišnjeg mališana koji je pobedio koronu zahvaljujući predanosti i borbi lekara i medicinskog osoblja KBC Dragiša Mišović, bolnice u kojoj se od virusa leči više od dvadesetak naših mališana.

07.05 - Evo kakva je situacija u posednjih 24 sata u svetu.

07.00 - Dobro jutro! U Srbiji je jutros u pet sati završen najduži vikend-policijski čas,koji je trajao 60 sati - od petka u 17 sati do jutros u 5.

