ODGOVOR NA PITANJE KO JE UBICA U MOČVARI NIJE BAŠ JEDNOSTAVAN Katarina Marković pred veliko finale hit serije o BOJANI KARAN

Glumica Katarina Marković sve je oduševila svojom ulogom u seriji "Močvara", čije ćemo finale gledati večeras na RTS.

Gruba Bojana Karan na kraju pretposlednje epizode priznala je da je ubica. Za Kurir Katarina otkriva kako je bilo snimati te scene i najavljuje nove projekte.

Završila se druga sezona "Močvare". Da li ste zadovoljni?

- Ne umem da odgovorim na ovo pitanje. Znam samo da je snimanje "Močvare" jedno od lepših iskustava u mojoj karijeri, a kad ti je lepo, znači da si zadovoljan.

Koliko vam je bilo teško da uđete u lik Bojane Karan, koja ubija Elenu?

- Nije mi bilo teško da uđem u lik Bojane. Polazim od toga da svako od nas ima i svetlu i tamnu stranu, i dobre i loše osobine. I Bojana je sazdana od svih tih kontri. Milena Marković je to savršeno napisala i nekako se samo igralo. Meni je bilo važno da je razumem i da u tom činu, kakav jeste ubistvo, nađem neko uporište i neko moje intimno opravdanje. Oslanjala sam se na to što je Bojana majka i da to nije učinila iz ljubomore, već je instinktivno reagovala kako bi zaštitila svoje dete.

Da li je neko posumnjao na vas da ste ubica? Ko je bio najbolji detektiv?

- Kako je serija odmicala sumnje su se prebacivale sa jednog lika na drugi. Prvo sam ja bila pod sumnjom, pa Petar, Marija, Lidija i Ana. Kad odgledate celu seriju, shvatite da odgovor ko je ubica nije baš jednostavan. Zanimljivo mi je bilo koliko su ljudi polemisali o tom pitanju. Mnogo prijatelja me je pitalo ko je ubica, ali nisu želeli da saznaju odgovor.

Kako je izgledalo samo snimanje te scene?

- Samo snimanje je bilo hladno i nežno. Scena se snimala početkom oktobra. Dani su bili topli, ali noći hladne. Nežno, jer je Sara divna glumica. Mi smo se veoma voleli. Vodili smo se nežno kroz to, ali sam imala problem dok sam shvatila da to nije Sara, nego Elena. Grubost u sceni je bila nužna.

U kakvom sećanju vam je ostalo snimanje i druženje s kolegama? Da li biste mogli da živite u Vojvodini?

- Divno je kad se izmestiš zbog posla izvan grada gde je tvoj dom. U Beogradu nemamo prilike da se družimo s kolegama tokom snimanja. Radili smo krajem leta. Ljudi oko mene s kojima sam provodila ceo dan bili su divni. Nisam sigurna da li bih živela drugde van Beograda. Vreme volim da provodim i svom rodnom Kruševcu, ali se uvek vratim Beogradu.

Šta ste naučili iz saradnje s Olegom Novkovićem i Milenom Marković?

- Pre bih rekla da sam samo potvrdila ono što sam već znala. Sigurnost i poverenje koje vezuju reditelja, pisca i glumca, to trojstvo je najvažnija stvar u poslu.

Radite punom parom i u pozorištu. S kakvim očekivanjima idete na Sterijino pozorje sa Ateljeom?

- Radujem se Sterijinom pozorju. Učestvujemo na festivalu s "Rolerkosterom", praizvedbom teksta domaćeg autora Jelene Kajgo. Naučena sam da nemam očekivanja. Jedina želja mi je da publika uživa gledajući predstavu.

Matično pozorište vam je "Boško Buha". Da li je posle "Močvare" lakše raditi Agatu Kristi? Kakva vam je uloga?

- Igram Gretu Olson, Šveđanku, misionarku, nežnu, fragilnu, uplašenu dušicu, koja se našla u jednom od vagona "Orijent ekspresa". Počele su probe, ekipa je "Buhina", mi smo svi jako vezani privatno, kao i poslovno. Voleće publika da gleda "Ubistvo u Orijent ekspresu". Igraju Andrija Milošević, Goran Jevtić, Viktor Savić, Borka Tomović, Jelena Trkulja, Kića Gojković i još mnogo, mnogo njih u režiji Darijana Mihajlovića, biće to prava ansambl predstava...

Kakvi su vam dalji planovi?

- Prilično sam organizovana osoba, ali sam naučena da ne pravim planove, nekako idem lagano, jedno po jedno, pa videćemo.

