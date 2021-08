IMALA SAM 7 GODINA KADA SAM SAZNALA ISTINU KOJA MI JE SRUŠILA SVET: Majka je mislila da je vreme da joj ispriča sve o njenom OCU!

Luiz Stopani (40) sa sedam godina otkrila je da njen otac nije i njen biološki otac i kak kaže u tom trenutku joj se srušio svet. Narednih 20 godina ova devojka provela je tragajući za biološkim ocem.

Džon, koga je do tada smatrala biološkim ocem, bio je otac samo njenoj sestri, ne i njoj.

- Ispostavilo se da je mama zatrudnela sa 16 godina, sa svojim tadašnjim dečkom Polom. Nisu ostali zajedno. Bila sam očajna jer sada je moja sestra imala oca, a ja ne. Odjednom sam se osećala kao da više nisam deo porodice, iako su me mama i tata uveravali da je sve kao što je oduvek i bilo - kaže Luiz. U tinejdžerskim godinama, krenula je u potragu za biološkim ocem.

foto: Printscreen/Facebook/Louise Stoppani

- Neko mi je rekao da sam "isti otac". To je, naravno, nemoguće jer moj otac nije moj biološki otac. To sam i rekla, a usledio je komentar: "Pa pričam o Polu, ne o Džonu. Tad sam rešila da želim da vidim kako mi otac izgleda, a majka me je u tome podržala - kaže.

Usledila je duga potraga preko mnogo kontakata, ali sve je bilo bezuspešno. Na kraju se pojavila u TV kvizu "Izgubljena porodica" i tim putem pronašla ostatak svoje porodice, čak i svoje dve tetke.

- Ekipa emisije uključila se u potragu za mojim ocem. Nažalost, on je preminuo u svojoj 28. godini. Bio je zavistan od opijata. Slomila sam se, ali sam preko tetki uspela makar da dođem do njegovih slika. Konačno sam videla kako izgleda, o tome sam maštala od svoje sedme godine - kaže.

Sada je, kaže, njen život bogatiji za dve tetke sa kojima se redovno čuje, a koje su joj za njen 40. rođendan poklonile i poseban poklon - ogrlicu u kojoj je Polova slika. "Sada sam konačno cela osoba", kaže ona.

Kurir.rs/A.A./The Sun

