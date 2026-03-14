15. DAN RATA AMERIKE I IZRAELA PROTIV IRANA! Bliski istok u PLAMENU, pogođeni heliodrom i PVO ambasade SAD u Bagdadu, HITNA EVAKUACIJA u centru Dohe! (FOTO)
Danas je 15. dan rata Izraela i SAD protiv Irana.
Napadi dronovima i raketama nastavljaju se širom Bliskog istoka.
Poginulo je više od 2.000 ljudi, a najviše žrtava je u Iranu i Libanu.
Američko-izraelski napadi ne prestaju, kao ni iranski osvetnički udari u regionu Bliskog istoka i Zaliva.
Najmanje 12 medicinara poginulo u izraelskom napadu na Liban
Najmanje 12 medicinara poginulo je u izraelskom vazdušnom napadu u Leban, saopštilo je libansko ministarstvo zdravlja. Prema izveštajima iz južnog Libana, u izraelskim vazdušnim udarima pogođene su i mete koje nisu direktno povezane sa Hezbolahom.
Libansko ministarstvo zdravlja navelo je da je najmanje 12 medicinskih radnika, uključujući lekare i medicinske sestre, poginulo u gradu Burdž Kalavija, nakon što je tokom noći pogođen glavni zdravstveni centar u tom mestu.
Izrael je, prema navodima izveštaja, bombardovao i drugu civilnu infrastrukturu, uključujući puteve i mostove.
Istovremeno je gotovo udvostručio veličinu svoje samoproglašene zone evakuacije na jugu zemlje, pozivajući još stotine hiljada ljudi da napuste svoje domove i krenu ka severu.
Humanitarne organizacije i libanska država sve teže se nose sa velikim prilivom raseljenih ljudi koji stižu sa juga zemlje.
Evakuacija u centralnom delu Dohe
Ministarstvo unutrašnjih poslova Katara ranije je saopštilo da evakuiše više područja kao meru predostrožnosti. Priroda pretnje za sada nije poznata, ali je Katar tokom noći i jutra presreo dva raketna napada.
Čini se da je cilj zaštita mesta u kojima se nalaze američki ekonomski interesi, nakon što je Iran ranije ove nedelje saopštio da su takve lokacije legitimne mete.
Stanovnici su dobili upozorenja na telefonima da se odmah evakuišu iz centr Dohe, kvarta Msheireb Downtown Doha, gde se nalaze kancelarije kompanija Google i American Express.
Svedoci navode da su neki stanovnici požurili u podzemne garaže kako bi potražili zaklon.
Navodi se i da su stražari raspoređeni kod sedišta kompanije Microsoft u Kataru. Agencija Rojters prenosi da su vlasti evakuisale i deo područja u kojem se nalaze ogranci šest američkih univerziteta.
U međuvremenu, američke ambasade u regionu ostaju pod pretnjom. Bezbednosni zvaničnici u Bagdad saopštili su da je tamošnja misija pogođena u napadu, dok je američki Stejt departrment naredio da državni službenici napuste Oman.
Pogođen helidrom na krovu američke ambasade u Bagdadu
Ranije su počele da pristižu informacije o napadu na američku ambasadu u glavnom gradu Iraka, Bagdadu.
Prema navodima agencije Rojters, projektil je pogodio zgradu, nakon čega se iz kompleksa ambasade podigao dim. Izvori nisu izneli detalje o eventualnoj šteti.
Agencija Associated Press prenosi da je projektil pogodio heliodrom unutar kompleksa američke ambasade. U međuvremenu, Agence France-Presse (AFP) citira izvore koji tvrde da je ambasadu pogodio dron.
Prema navodima AFP-a, napad se dogodio ubrzo nakon što su u udarima na iračku prestonicu ubijena dva borca povezana sa Iranom.
Navodno je oštećen i PVO sistem C-RAM.
Amerika bombardovala strateško iransko ostrvo Harg
Sjedinjene Američke Države izvele su napad na ključno iransko ostrvo, a Iran je najavio osvetu.
Iranske oružane snage jutros su saopštile da će svaki napad na iransku naftnu i energetsku infrastrukturu dovesti do napada na energetsku infrastrukturu u vlasništvu naftnih kompanija koje sarađuju sa Sjedinjenim Državama u regionu, preneli su iranski mediji.
Napad je povezan sa američkim udarima na iransko ostrvo Harg, koje predstavlja glavni centar za izvoz iranske nafte i kroz koji prolazi većina iranskih pošiljki sirove nafte.
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su američke snage uništile vojne ciljeve na ostrvu, dok je Iran upozorio da bi napadi na njegovu energetsku infrastrukturu izazvali odgovor protiv objekata povezanih sa SAD u regionu.
Rezime 14. dana rata
Sve što se juče dešavalo u sukobima na Bliskom istoku imate u našem blogu OVDE.