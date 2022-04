DVE ŽENE SU UBICE U MOČVARI I UBIJEN JE OMILJENI LIK: Bile su gospodarice života i smrti! Da li ste očekivali OVAKAV KRAJ?

Nakon šest nedelja emitovanja, poslednja epizoda TV serije „Močvara“ prikazana je ovog vikenda i na RTS-u. Snimljena po scenariju Milene Marković, a u režiji Olega Novkovića, nastala uz podršku Telekoma Srbije i u produkciji „Fajerflaj“, kroz 11 epizoda publici je dočarala uzbudljivu priči iz Sente.

Na početku serijala ubijena je prostitutka Elena, a zatim su redom padale i druge žrtve. Ubice su dve žene - Bojana Karan i doktorka Marija Garčević, a na kraju je ubijena i policajka Milka. Da li ste očekivali ovakav kraj?

Za Kurir o snimanju serije su govorile i Katarina Marković i Sonja Kolačarić, koje igraju Bojanu i Mariju.

- Snimanje "Močvare" je jedno od lepših iskustava u mojoj karijeri, a kad ti je lepo, znači da si zadovoljan - rekla je za Kurir Katarina Marković koja se posle nadovezala na lik Bojane.

- Nije mi bilo teško da uđem u lik Bojane. Polazim od toga da svako od nas ima i svetlu i tamnu stranu, i dobre i loše osobine. I Bojana je sazdana od svih tih kontri. Milena Marković je to savršeno napisala i nekako se samo igralo. Meni je bilo važno da je razumem i da u tom činu, kakav jeste ubistvo, nađem neko uporište i neko moje intimno opravdanje. Oslanjala sam se na to što je Bojana majka i da to nije učinila iz ljubomore, već je instinktivno reagovala kako bi zaštitila svoje dete.

O tome da li je neko posumnjao da je ona ubica, Katarina je rekla sledeće:

- Kako je serija odmicala sumnje su se prebacivale sa jednog lika na drugi. Prvo sam ja bila pod sumnjom, pa Petar, Marija, Lidija i Ana. Kad odgledate celu seriju, shvatite da odgovor ko je ubica nije baš jednostavan. Zanimljivo mi je bilo koliko su ljudi polemisali o tom pitanju. Mnogo prijatelja me je pitalo ko je ubica, ali nisu želeli da saznaju odgovor - objašnjava Katarina, koja je potom otkrila kako je izgledalo snimanje te scene.

- Samo snimanje je bilo hladno i nežno. Scena se snimala početkom oktobra. Dani su bili topli, ali noći hladne. Nežno, jer je Sara divna glumica. Mi smo se veoma voleli. Vodili smo se nežno kroz to, ali sam imala problem dok sam shvatila da to nije Sara, nego Elena. Grubost u sceni je bila nužna.

Za Kurir je govorila i Sonja Kolačarić, kojoj j epripala jedna od glavnih uloga - Marija Garčević.

- Gledala sam "Močvaru" i baš mi se dopada. Trudila sam se da vrlo iskreno odigram Mariju Garčević i stekla sam utisak da se to vidi. Mislim da se može poverovati da je Marija upravo takva, vrlo neobična i krajnje zanimljiva struktura ličnosti - rekla je Sonja, pa je otkrila da li ima sličnosti između njih dve.

- Nema nikakve sličnosti između nas dve, skoro apsolutno nikakve. Mogla bih možda reći da obe ekstremno eksploatišemo naše mentalne sposobnosti, ali i to na sasvim različite načine.

