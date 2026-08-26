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Ovaj 63-godišnji bivši selektor Australije izjavio je da je produžio ugovor na šest meseci, uprkos tome što mu je Fudbalski savez Iraka ponudio četvorogodišnji ugovor.

"Obnovio sam ugovor na šest meseci i ova odluka je u mom najboljem interesu, kao i u najboljem interesu reprezentacije Iraka", rekao Arnold na konferenciji za novinare u Bagdadu.

1/5 Vidi galeriju Selektor Iraka Grejem Arnold Foto: Noushad Thekkayil/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Noushad Thekkayil / imago sportfotodienst / Profimedia

Dramatičan odlazak na Mundijal

Arnold je imenovan u maju 2025. godine i odveo je Irak na Svetsko prvenstvo kroz dramatičan interkontinentalni plej-of, što je bilo prvo učešće ove zemlje na Mundijalu posle četiri decenije.

Irak je prevazišao velike logističke probleme izazvane sukobima na Bliskom istoku kako bi postao 48. i poslednji tim koji je obezbedio mesto na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu.

Fudbalska reprezentacija Iraka izgubila je sve tri utakmice u grupnoj fazi od Norveške, Francuske i Senegala u junu, ali je stekla dragoceno iskustvo igrajući protiv zvezda poput Francuza Kilijana Mbapea i Norvežanina Erlinga Halanda.

Irak će se u grupnoj fazi Kupa Azije sastati sa Australijom, Singapurom i Tadžikistanom. Turnir, koji je Irak osvojio 2007. godine, zakazan je za januar u Saudijskoj Arabiji.

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