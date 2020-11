PREGLED DANA NA KURIRU: Ovo su najvažnije vesti koje su obeležile dan za nama

Pregled najvažnijih vesti za subotu 7. novembar. Dan koji je za nama, u Srbiji je izgledao ovako:

VUČIĆ OBIŠAO TREĆU SMENU: Za 24 dana imaćemo novu KOVID BOLNICU! Očekujemo PREKO 3.000 NOVOZARAŽENIH SUTRA

Vučić je stigao u posetu večeras radnicima treće smene na izgradnji nove kovid bolnice u Batajnici!

CELA KINA GLEDALA JE VUČIĆEV GOVOR U ŠANGAJU: Poštovani prijatelji, Srbija je ponosna na prijateljstvo sa NR Kinom! (FOTO)

Na Međunarodnom uvoznom sajmu u Kini "China International Import Expo" (CIIE), koji se do 10. novembra održava u Šangaju predstavlja se 12 kompanija iz Srbije, saopštila je Privredna komora Srbije.

ČVARKE OBOŽAVAM: Predsednik svratio do familije Radić pa se slikao pored kazana! Evo gde provodi sunčanu subotu (FOTO)

Čvarke obožavam. Uživam u gostoprimstvu porodice Radić, ovde, na severu Bačke. Srbija je najlepša zemlja!, napisao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na zvaničnom Instagram nalogu Budućnost Srbije.

foto: Instagram Printscreen, Budućnost Srbije

SRBI ZA TRAMPA KLJUČAJU OD BESA: Nemoguće je da Bajden ima više glasova nego što ima upisanih birača! PREVARA JE JASNA KO DAN

Pokretač organizacije "Srbi za Trampa 2020" koja je bila i zvanični deo izborne kampanje, Olga Ravasi, uprkos zvaničnom izboru Džoa Bajdena za predsednika SAD, smatra da trka još nije gotova i da ima dosta nepravilnosti.

VOĐA TERORISTA PONOSAN NA SVOJE DELO: Objavljeno sramno pismo Tačija nakon što je isporučen u Hag

Nekadašnji predsednik lažne države Kosova Hašim Tači uputio je pismo ostavke predsednici skupštine Vjosi Osmani, premijeru Avdulahu Hotiju i predsednici Ustavnog suda Arti Hajrizi, a kao jedan od razloga za tu odluku naveo je zaštitu identiteta i dostojanstvo funkcije predsednika.

TAČI I VESELJI MUČILI SRBE I NELOJALNE ALBANCE: Sekli ih noževima, terali da siluju jedni druge i piju razređivač

Haška optužnica nekadašnje oficire terorističkog OVK tereti za zlodela nad 407 pritvorenika, od čega je najmanje njih 98 ubijeno. Lično su učestvovali u maltretiranju, pritvaranju...

A NJEGOVI SAVEZNICI U PARIZU? Francuski parlamentarac zahteva formiranje ISTRAŽNE KOMISIJE zbog podrške Tačiju tokom rata Poslanik francuskog parlamenta Tijeri Marijani žestoko je reagovao nakon što su Specijalizovana veća potvrdila optužnicu za ratne zločine protiv bivšeg vođe terorističke OVK i doskorašnjeg predsednika lažne države Kosova Hašima Tačija.

foto: Shutterstock, Covid19.rs Printscreen

ŠOKANTAN KORONA REKORD U SRBIJI: 2.677 novozaraženih, 9 preminulo, na respiratorima 77 pacijenata U Srbiji je u poslednjih 24 sata na korona virus testirano 11.192 građana od kojih je rekordnih 2.677 bilo pozitivno. Nažalost, preminulo je devet pacijenata.

VESIĆ I KOČOVIĆ GOSTI U USIJANJU NA KURIR TELEVIZIJI: Ne smemo da dozvolimo da ekonomija stane, naučimo da živimo sa kornonom Zamenik gradonačelnika Goran Vesić i profesot Petar Kočović gostujući u emisiji Usijanje na Kurir televiziji potvrdili su da je Beograd trenutno glavno žarište koronavirusa u zemlji.

foto: Kurir Televizija Printscreen

NAJNOVIJA ANALIZA PROF. KOČOVIĆA KOJA SVE ZANIMA: Evo kada se može očekivati da epidemija stane (KURIR TELEVIZIJA) Epidemija koronavirusa sada se nalazi u trećem talasu. Prof. IT Petar Kočović do sada je na osnovu matematičkih formula dao nekoliko prognoza, a poslednja se tiče potpunog smirivanja situacije i to pre dolaska vakcine.

KON OBJAVIO OVO NA FB A ONDA JE KOMENTAR SESTRE DUŠICE ZAPALIO MREŽE: Kad su junaci da ne nose maske, neka budu i kad se razbole!

Kada Vas ismevaju što nosite masku kažite da se na taj način ismevate Kriznom štabu. To će ih razgaliti... Uostalom I za virus kažite da je nastao i da je izmišljen u Kriznom štabu jer to vole da čuju, napisao je epidemiolog.

DUŠU NEMAJU, SRBIMA NI MRTVIMA NE DAJU MIRA: Vandali porušili spomenike na groblju kod Kosovske Mitrovice (UZNEMIRUJUĆE FOTO)

Na groblju u selu Svinjare kod Kosovske Mitrovice srušeno je nekoliko spomenika.

VELIKA PROMENA U PRODAVNICAMA: Jedna od osnovnih životnih namirnica ubuduće ne sme da bude u frižideru KUPOVINA NEĆE BITI ISTA Kupci će ubuduće u trgovinskim lancima jaja morati da potraže na policama pored brašna i šećera umesto u rashladnim vitrinama.

foto: SB

STIVEN NDEGVA: Srpska privreda je u krizi prošla bolje nego mnoge zemlje EU i Balkana, svet čeka veća recesija nego 2008. godine

Srbija će imati ove godine najmanji pad ekonomske aktivnosti na zapadnom Balkanu od minus tri odsto, što je mnogo manje od onoga što se očekuje za Evropsku uniju (minus 8,4 odsto) ili šest zemalja zapadnog Balkana (minus 4,8 odsto), kaže šef kancelarije Svetske banke u Beogradu

9 PUTA NA METI UBICA: Alibeg za Kurir o jezivim detaljima poslednjeg pokušaja likvidacije! METAK OSTAO U REBRU Pogođen sam sa dva hica, od kojih je jedan ostao zaglavljen u rebru, i oporavljam se. Ne znam ko je ponovo pokušao da me ubije. Nemam veze s navijačima i njihovim sukobima i klanovima, niti s nestankom Lazara Vukićevića. Već deset godina ne idem na utakmice, niti imam problema sa zakonom.

foto: Bogdana Đusić

ZBOG OVOGA MU JE PUKO FILM: Saša komšiji PUCAO U MEĐUNOŽJE jer ga je terao da ga oralno zadovoljava, bio je to OKIDAČ ZA UBISTVO

Saša Radovanović iz Aranđelovca, osumnjičen za ubistvo komšije Dragana Pavlovića, saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu. Određen mu je pritvor.

KRVAVE ZADUŠNICE KOD KRUŠEVCA: Masovna tuča na seoskom groblju, učestvovalo i dete, muškarac (46) zadobio teške POVREDE MOZGA Na seoskom groblju u Jablanici kod Kruševca danas oko 12.10 časova došlo je do masovne tuče. Prema nezvaničnim informacijama J.D. (46) i Ž.D. (44) potukli su se sa S.V. (27) i maloletnim S.V. (13).

TRAMP NAPRAVIO NEKOLIKO ČUDNIH POTEZA: Otišao na golf, pa najavio konferenciju na bizarnom mestu, a onda poručio da NIJE GOTOVO

Donald Tramp je tokom današnjeg dana, kada je njegov rival Džo Bajden proglašen za predsednika, napravio nekoliko veoma čudnih poteza.

JUNAČE, KAKO TI JE OVO SAMO USPELO? Uleteo u veliku rupu na Dorćolu, završio na krovu, niko ne zna kako je izašao odavde! (VIDEO)

Neverovatan snimak pojavilo se jutros na društvenim mrežama na kojoj se vidi prevrnut automobil, koji je upao u rupu na Dorćolu.

MILOŠ BIKOVIĆ NAPRAVIO POMETNJU NA INTERNETU! Glumac objavio ŠOK fotografiju, fanovi mu poručuju: Nije tebi lako!

Glumac Miloš Biković veoma je aktivan na društvenim mrežama, pretežno na Instagramu, gde ima skoro dva miliona pratioca. Ovog puta, poslednjom objavom izazvao je veliku pometnju.

foto: Dado Đilas

ZVEREV ŠOKIRAO NADALA: Rafa posle dva seta, ostao bez finala Pariza

Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u finale mastersa u Parizu, pošto je pobedio drugog igrača sveta Španca Rafaela Nadala posle dva seta, 6:4, 7:5.

RUŠITI NOVAKA PO SVAKU CENU! Izašao na videlo PRLJAVI PLAN Federera, Nadala i ATP-a! Isplivao DOKUMENT zbog kojeg se Srbin bunio!

Predsednik Asocijacije teniskih profesionalaca (ATP) Andrea Gaudenci najavio je "primirje" u odnosima sa najboljim teniserom sveta Novakom Đokovićem, a nekoliko sati posle ove informacije isplivao je u javnosti dokument koji otkriva stvari za koje javnost do sada nije znala.

(Kurir.rs)

Kurir