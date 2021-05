PREGLED DANA NA KURIRU: Ovo su najvažnije vesti koje su obeležile dan za nama

Pregled najvažnijih vesti za petak 7. maj. Dan koji je za nama, u Srbiji je izgledao ovako:

VUČIĆ JUTROS UŠAO U GSP AUTOBUS PA PRAVAC ZVEČKA: Evo šta se unutra dešavalo! Ima i detalj koji nema nijedan drugi autobus (FOTO)

Grad Beograd je u saradnji sa Gradskim zavodom za javno zdravlje preuredio jedan gradski autobus u mobilni punkt za vakcinaciju.

VUČIĆ U OBRENOVCU I UBU Posetio i Vrelo u kom je odrastao Nemanja Matić pa pucao i penal na stadionu, dobio rakiju i slatko

Molim da red za vakcinu bude još veći ne samo ovde, već čitavoj Srbiji, poručio je Vučić okupljenim građanima u Zvečki gde je razgovarao i sa bakom Veselinkom.

PREMIJERKA BRNABIĆ U SELU RAJKOVIĆ: Kolektivni imunitet zavisi od nas

Premijerka Ana Brnabić obišla je danas vakcinalni punkt u selu Rajković u opštini Mionica, gde je sa meštanima koji su je dočekali u velikom broju razgovarala o vakcinaciji, ali i o problemima koji imaju, a ne tiču se epidemiološke situacije.

UJEDINJENJE SNS I SPAS: Da li je iznenađenje, kome više odgovara i kako će članovi SNS dočekati Aleksandra Šapića? USIJANJE DANA

Gosti večerašnjeg Usijanja dana su Dejan Vuk Stanković politički analitičar i Vladimir Vuletić je redovni profesor na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Urednik i voditelj emisije je Silvija Slaming.

HANDKEU URUČEN ORDEN REPUBLIKE SRPSKE: Nobelovac ide u Andrićgrad gde će mu biti uručena Velika nagrada Ivo Andrić

Predsednica Republike Željka Cvijanović uručila je danas u Banjauci Orden Republike Srpske na lenti nobelovcu za književnost Peteru Handkeu.

KORONA BROJKE I DALJE PADAJU: Danas 1.277 novozaraženih, preminulo 20 pacijenata

U Srbiji je u prethodna 24 sata na korona virus testirano 13.206 građana od kojih su 1.277 novozaraženih. Preminulo je 20 pacijenta, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije trenutno se nalazi 131 obolelih.

3.000 DINARA ZA VAKCINISANE SAMO UZ OVA 3 PODATKA: Evo kada i kako možete da se prijavite

Svi građani Srbije koji prime makar i prvu dozu vakcine u Srbiji do 31. maja imaće pravo na dodatnu finansijsku pomoć države u iznosu od 3.000 dinara. Prijavljivanje će trajati od 1. do 15. juna, i to na isti način kao i kao što je i prijava za 60 evra.

SZO ODOBRIO KINESKU VAKCINU: Prvo cepivo koje nije proizvedeno u zemljama na Zapadu a dobilo je podršku ove organizacije

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je danas da je kineska vakcina Sinofarm protiv Kovida-19 odobrena za hitnu upotrebu, javlja Rojters.

MINISTARKA KISIĆ O KOVID BOLOVANJU: 100 odsto zarade samo onima koji su zaraženi a vakcinisani

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević očekuje da će većina poslodavac postupiti po preporuci o isplati naknade 100 odsto zarade samo zaposlenima koji su na bolovanju zbog potvrđene zaraze korona virusom, a koji su vakcinisani,

DOBRA VEST ZA SRPSKE TURISTE KOJI ŽELE U GRČKU: Novo popuštanje mera, SUTRA SE OTVARAJU PLAŽE, proradili barovi i restorani!

Muzeji u Grčkoj biće od sledeće nedelje ponovo otvoreni za posetioce, što je dan pre zvaničnog početka turističke sezone 15. maja, saopštile su vlasti danas.

OVO JE STUDENT BOJAN (20) KOGA JE NA VAGONU UBILO 25.000 VOLTI: Otac skrhan od bola nema snage ni da govori IZGUBIO SAM SVE (FOTO)

Student Bojan A. (20) nastradao je jutros oko 3.30 minuta na železničkoj stanici u Rumi kad ga je na teretnom vagonu udarila struja napona oko 25.000 volti.

PALA SA DASKE ZA SURFOVANJE PA SE UTOPILA? Ronioci tragaju za devojkom (21): Postoje 3 verzije tragedije na Gružanskom jezeru

Ronioci Žandarmerije od jutros tragaju za telom J. Đ. (21) iz Kragujevca koja se juče utopila na Gružanskom jezeru kada je ispala iz čamca.

PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV IVANA KONTIĆA: Snimak brutalnog prebijanja u Novom Sadu zgrozio je Srbiju, a sad se čeka SUDSKI EPILOG

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo je optužnicu protiv Ivana Kontića (30) kojom ga tereti za pokušaj ubistva Miljana Mandića u Novom Sadu.

OTKRIVAMO KO JE BIO AMERIKANAC PRETUČEN NA SMRT U BEOGRADU: Imao zavidnu karijeru u SAD, došao radi DEVOJKE, pa ubijen zbog siće!

Amerikanac Gavin Glim (54) koji je ubijen u ponedeljak uveče u udžerici na Zvezdari zbog 2.500 dinara, imao je zavidnu karijeru u Njujorku gde je godinama radio u svetski poznatoj kompaniji na Long Ajlandu.

MISTERIJA! MUŽA MI NEMA 6 MESECI, PRIČA SE DA GA JE UBIO VELJIN KLAN: Supruga o nestanku Ranka Radoičića (39)!

Milka T., supruga nestalog Ranka Radoičića iz Vrbasa, čiji je auto nađen zapaljen na Kosovu, strahuje da je i on žrtva zloglasne grupe Veljka Belivuka

AMERIKANCI OTIŠLI, A STIGLI TALIBANI : Gradovi i sela padaju kao kule od karata u ruke džihadista! NAROD BEŽI, a vlast u rasulu

Strah američkih penzionisanih generala da će Talibani krenuti u ofanzivu kad započne povlačenje američkih snaga izgleda da je bio opravdan.

SVETSKI SKANDAL KAKAV KOŠARKA NE PAMTI! Američki novinar KONAČNO PRIZNAO zašto proziva i napada Nikolu Jokića! Otkrivena ZAVERA

Srpski centar Nikola Jokić je izaziva more komentara svojim igrama i potencijalnom nagradom za MVP-a NBA lige.

