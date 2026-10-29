Iskren da budem, bio sam odavno spreman na ovaj scenario, jer kao neko ko je u politici prošao sve i svašta, padove, uzdizanja, poraze i pobede, znaš da kad-tad mora doći trenutak kada je poraz neminovan. No, nije poenta u porazu, već u tome da poraz dostojanstveno i ponosno pregrmiš, a mislim da smo to veče, kada je Aleksandar Vučić već oko pola deset priznao poraz, to učinili baš na najlepši mogući način, sa osmehom na licu i pevajući. Taj osećaj ponosa koji sam u tom momentu osetio dok sam na bini stajao pored predsednika Vučića je neopisiv. To je baš taj momenat kada si svima pokazao da se u porazu nisi ponizio, već naprotiv, baš kada je teško uzneo si se u najviše moguće visine i najavio žestoku borbu za ideje koje nosiš u srcu u narednom periodu.

Svesni smo da sada sledi pakleno vreme po nas. No, nije nam prvi put, bar ne nama koji smo svakako preživljavali period posle 5. oktobra 2000. godine. Naravno, sada će mnogi koji su nas do juče tapšali po ramenu, posebno kojekakvi biznismeni, vlasnici ekskluzivnih restorana, hotela, građevinski investitori, u najmanju ruku prodati. Reći će kako su bili ucenjeni, onda će natovariti na nekog iz našeg rukovodstva da ih je tobože reketirao, pa će se pokretati izmišljeni politički procesi za korupciju kako bi nas maltretirali, pokušali da slome, obezglave, zastraše... Mnoge naše lokalne funkcionere hapsiće na pravdi boga, bar one koji ostanu čvrstog uverenja da slede politiku predsednika Vučića. Nema dileme, već sledeće godine će se ići na vanredne lokalne i pokrajinske izbore, jer će im prvenstveni cilj biti da uzmu vlast u gradovima, posebno u Beogradu i Novom Sadu, a svakako i u Pokrajini. Naravno, mi ćemo se žestoko boriti za svaki glas, ali kampanja koja se protiv nas bude vodila biće jeziva. Ipak, predaja nije opcija. Skupština je mesto gde ćemo kao još uvek jedina preostala politička stranka na političkoj sceni biti čvrsti kao stena i borićemo se svim silama protiv vlasti, ali nikada protiv države. Ponosno kao i do sada, uzdignute glave i borbeno do kraja. Nama je cilj pobeda političkim sredstvima, a ne da ljudima uništavamo živote zbog svojih političkih ambicija. Od nas nemojte očekivati da blokiramo studentima da uče i da polažu ispite, niti da ne dozvolimo institucijama da rade, pa da narod nema mogućnost da ostvari svoja prava. Želimo jasnu razliku da napravimo u odnosu na one koji su na vlast bukvalno došli golim nasiljem i uz pomoć stranaca da demokratija mora da se vrati u društvo, da ljudi ne smeju da se mrze i svađaju zbog politike, te da je samo snažna politička argumentacija osnov da se dođe do glasova, a ne pretnje, zastrašivanje, iživljavanje nad drugima i slične metode koje su pobednici ovih izbora primenjivali.