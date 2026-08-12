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Kao što sam u više navrata pominjao, ispodfamozni i ispodintervjuski komentatori su moji univerziteti, moje ogledno dobro, moja laboratorija za dubinska istraživanja potuđenosti duha palančana - kojima je legion ime - iz čijih usta kad govore/pišu javno, pod imenima i prezimenima teku reke visokonačelnog, antivučićevskog, antikorupcionaškog, demokratskog meda i mleka, dočim, kad im se pruži prilika da progovore/potpišu pod pseudonimima - a novinčine serbske im rado ustupaju prostor - govore i pišu u dlaku isto kao Visoki Telali. (Samo s obrnutim predznakom.)

Očekivao sam, rekoh, shitstorm, ali cunami govnarskih komentara je - uz retke izuzetke, kojima slava i hvala - prevazišao sva moja očekivanja i cifrom od 311 komentara - a verovatno će biti i and counting - oborio prethodni rekord od, ako se dobro sećam, dvesta trideset i nešto, postavljen relativno nedavno, posle mog recentnog intervjua Novoj.

Ako zanemarimo nekih 5% Visokih Komentatora, zaduženih da po službenoj dužnosti pišu Visoke Apolije i na neprijateljskim medijima - koje ostali skribenti nepogrešivo prepoznaju i napušavaju - ako zanemarimo maksimum 3% komentatora koji pišu da ono što moja malenkost govori možda ima smisla, osnovano je pretpostaviti da su ostali komentatori - dakle njih 92% - pripadnici druge građanske, bolje, itd. Srbije.

Ne kažem da je 311 komentatora - minus Visoki, minus razumni - nekakav „reprezentativni“ sociološki uzorak koji odslikava osobine čitave grupe, kako i na osnovu čijih proseravanja se mogu izvesti tačni zaključci o celom društvu, ali hoću da kažem da je društvo u kome postoji 311 osoba - minus Visoki, minus razumni - koji reaguju, razmišljaju i pišu kao što pišu inkriminisani komentari, osuđeno na dugotrajnu propadanja.

Da ne preterujem? Šta je 311 duša među vihorima? Ne preterujem. Jeste 311 duša zanemarivo u odnosu na celu populaciju, ali je i deci sirće ništa u odnosu na 1.000 tona mleka, ali ako naspeš deci sirće u 1.000 tona mleka, propade sve mleko.

Čvrsto sam, međutim, ubeđen da je u Srbiji broj muškaraca i žena koji misle kao inkriminisani komentatori (ali se ustručavaju da pišu) mnogo veći i da zapravo oni tvore onu inertnu kritičnu masu, koja, mada to ne želi, širom otvara vrata srpskim tirjanima (svih vremena i boja).