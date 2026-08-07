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Već gotovo dve decenije detektiv Vilijam Merdok rešava naizgled nerešive slučajeve koristeći nauku, logiku i inovacije koje su daleko ispred svog vremena. Premijerna 19. sezona serije "Detektiv Merdok" stigla je 30. jula na kanal Viasat Epic Drama, a nove epizode prikazuju se svakog četvrtka u 21 čas.

U razgovoru za TV Ekran, glumac Janik Bison otkriva zbog čega serija i posle toliko godina ne gubi publiku, šta ga je najviše iznenadilo tokom rada na njoj i zašto će Nikola Tesla zauvek ostati jedan od njegovih omiljenih istorijskih gostiju u popularnom TV ostvarenju.

Janik Bison Foto: Epic drama promo

Šta publiku očekuje u 19. sezoni?

- Donosimo mnogo novih, pomalo luckastih avantura, po kojima je serija i poznata. Nastavljamo priču tamo gde smo stali na kraju prethodne sezone, kad je korumpirani gradonačelnik praktično ugasio čitavu policijsku stanicu. Neki dragi likovi odlaze, pojavljuju se novi, a pred nama su potpuno sveže misterije i mnogo zanimljivih gostujućih uloga. Publika će imati mnogo razloga da ostane uz nas.

Kako i dalje pronalazite inspiraciju da Merdoka prikažete iz novog ugla?

- To je nešto na čemu sam izuzetno zahvalan našim scenaristima. Mnoge serije posle toliko godina počnu da se ponavljaju ili izgube svežinu, ali kod nas se to nije dogodilo. Istorija nam pruža gotovo neiscrpan izvor inspiracije. Uvek postoji neka nova ličnost, događaj ili izum koji možemo da istražimo iz Merdokove perspektive. Zato mi je i dalje zadovoljstvo da svakog jutra dolazim na snimanje, jer nikad nemam osećaj da nešto ponavljam.

Scena iz serije "Detektiv Merdok" Foto: Epic drama promo

U čemu je tajna dugovečnosti "Detektiva Merdoka"?

- Pre svega smo stvorili svet u koji ljudi vole da se vraćaju. Unutar tog sveta stalno otkrivamo nove priče, ali uvek ih posmatramo Merdokovim očima. On neprestano upoznaje nove ljude, nova mesta, nove izume i nove načine razmišljanja. Na neki način, on je odraz svih nas. Kroz njegove slučajeve i mi učimo nešto novo o svetu. Trudimo se i da sebe nikad ne shvatimo previše ozbiljno. Humor je oduvek bio važan deo serije i upravo ta kombinacija misterije, istorije i topline čini da publika ostaje uz nas.

Merdok je čovek koji mnogo veruje nauci. Da li ga upravo to čini savremenim junakom?

- Apsolutno. Voleo bih da sam inteligentan kao Vilijam Merdok. U životu se uglavnom oslanjam na iskustvo i moć zapažanja, dok je on čovek koji razmišlja drugačije. Uvek traži novo rešenje i nikad ne prihvata da je nešto nemoguće samo zato što to drugi misle. Hrabar je kada treba da bude hrabar, odlučan kada okolnosti to zahtevaju, ali istovremeno ume da pokaže razumevanje i empatiju. Čak i kada pogreši, on iz toga nešto nauči. Zato je toliko poseban kao junak.

Kadar iz serije "Detektiv Merdok" Foto: Epic drama promo

Tokom godina kroz seriju su prošle mnoge istorijske ličnosti. Koja vam je ostala u posebnom sećanju?

- Marka Tvena nam je igrao Vilijam Šatner i to je bilo fantastično iskustvo. Ove sezone upoznajemo Eni Okli, čuvenog strelca sa američkog Zapada, koju igra moja prijateljica Amber Maršal. Pisao sam i režirao epizodu s Betom Mastersonom, koja mi je posebno draga. Ali moram da pomenem i Nikolu Teslu i Aleksandra Grejama Bela. To su ljudi koji su zaista živeli u tom periodu i menjali svet svojim idejama.

Da li vam je rad na seriji pomogao da bolje upoznate kanadsku istoriju?

- Svakako. Naučio sam mnogo o ljudima koji su gradili Kanadu, posebno o onima čije se priče retko nalaze u udžbenicima. Govorili smo o imigrantima, o ljudima koji su ovde dolazili dobrovoljno ili protiv svoje volje, o njihovoj borbi da pronađu svoje mesto u novom društvu. Bavili smo se i istorijom starosedelačkih naroda i mnogim teškim temama koje nisu uvek bile dovoljno zastupljene. Neke od tih priča bile su zaista potresne i otvorile su mi potpuno novu perspektivu.

Janik Bison Foto: Epic drama promo

Da možete da razgovarate sa sobom iz prve sezone, šta biste sebi rekli?

- Iskreno, ne znam. Nikad nisam mogao da zamislim da ćemo stići dovde. Da mi je neko tada rekao da ću ovu seriju raditi skoro dvadeset godina, možda bih se ponašao drugačije. Možda bih pomislio da imam dovoljno vremena i da ne moram toliko da se trudim. A upravo to ne bih želeo da se desi. Činjenica da nikad nismo znali šta donosi sutra terala nas je da u svaku sezonu uložimo maksimum.

Posle toliko godina, postoji li nešto što vas i dalje može iznenaditi?

- Naravno. Nedavno smo morali da se oprostimo od jednog veoma važnog člana glumačke ekipe. Posle toliko godina postanete porodica i nije lako zamisliti seriju bez ljudi s kojima ste svakodnevno radili. Upravo to me je možda i najviše iznenadilo - koliko se čovek veže za ljude oko sebe. A trebalo bi da baš Merdok najbolje ume da zamisli budućnost.

Razmišljate li već o 20. sezoni?

- Kada bih imao kristalnu kuglu, možda bih mogao da odgovorim (smeh). Ono što znam jeste da postoji osoba u našem timu koja stalno govori o "pohodu na 25 sezona". To nije nikakvo obećanje niti imam neke tajne informacije, ali poznajući njenu upornost i sve što je do sada ostvarila, ne bih se iznenadio da jednog dana zaista stignemo dotle.

(Nikola Dražović / TV Ekran / Kurir. rs)

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