Slušaj vest

Fudbalski savez Palestine (PFA) je saopštio ovu užasnu vest.

Mahmud Kamal Fares Abdel-Malek (20) je poginuo u vazdušnom napadu Izraela na Gazu.

Abdel-Malek je bio golman Gaze, a prema navodima, ubijen je u utorak tokom napada na grad Gazu. PFA je saopštio podatak da je,  do sada, 1.017 osoba iz sveta sporta ubijeno u izraelskim napadima.

"Izraelska vojska je u utorak ubila Mahmuda Kamala Abdel-Maleka (20), golmana prvog tima Sportskog kluba Gaza, u izraelskom vazdušnom napadu usmerenom na njega u ulici Al-Magribi, u naselju Al-Sabra, južno od grada Gaze.

Sportski klub Gaza ožalio je svog igrača, koji je nedavno učestvovao na turniru "Kup hiljadu mučenika", na kojem je njegov tim zauzeo drugo mesto u diviziji Gaze i severne Gaze.

Smrću Mahmuda, broj palestinskih sportskih ličnosti koje su ubile izraelske okupacione snage porastao je na 1.017.

Ovo se događa samo nekoliko dana nakon što su izraelske okupacione snage u petak, 6. novembra 2026. godine, ubile petnaestogodišnjeg Mohameda Nidala Barbaka, pucajući na njega dok je igrao fudbal sa prijateljima u oblasti Al-Mavasi u Kan Junisu", navedeno je u saopštenju PFA.

Izraelski napadi na Pojas Gaze nakon optužbe da je Hamas prekršio primirje Foto: Abdel Kareem Hana/AP

Kup hiljadu mučenika

Abdel-Malek je poginuo pet dana nakon što je branio za svoj klubu u finalu Kupa hiljadu mučenika.

Radi se o turniru koji se održava u čast više od 1.000 sportista i sportskih radnika koji su poginuli u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine.

Sportski klub Gaza je poražen u finalu i osvojio je drugo mesto.

Ne propustiteFudbalČITAO NOVINE USRED MEČA, PROVOCIRAO RIVALE, A ONDA JE USLEDIO HOROR! Slavni golman ubijen RAZBIJENOM FLAŠOM, detalji tragedije lede krv u žilama!
Robert Mensah
FudbalMATIĆ OKUPIO "ORLIĆE": Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije počela pripreme za SP u Kataru
cukarickivozdovac-38.jpg
FudbalSRUŠIO SVOJE I OTIŠAO: Dirk Kajt napustio Fenerbahče posle pobede nad Liverpulom
Dirk Kajt
FudbalOTIŠAO IZ FENERA POSLE VELIKE POBEDE NAD LIVERPULOM! Legendarni Dirk Kajt otišao iz Istanbula, evo ko će umesto njega voditi ekipu!
Dirk Kajt

Bonus video:

02:44
NAJVEĆI VAZDUŠNI NAPAD RUSIJE RAZORIO UKRAJINU! Stručnjaci bez dileme: Amerika se oglasila, POSLAĆE POMOĆ, ALI AKO SE IDE DO KRAJA Izvor: Kurir televizija