IZRAELSKA VOJSKA UBILA GOLMANA PET DANA NAKON FINALA: Fudbalski savez saopštio tragičnu vest i jeziv podatak
Fudbalski savez Palestine (PFA) je saopštio ovu užasnu vest.
Mahmud Kamal Fares Abdel-Malek (20) je poginuo u vazdušnom napadu Izraela na Gazu.
Abdel-Malek je bio golman Gaze, a prema navodima, ubijen je u utorak tokom napada na grad Gazu. PFA je saopštio podatak da je, do sada, 1.017 osoba iz sveta sporta ubijeno u izraelskim napadima.
"Izraelska vojska je u utorak ubila Mahmuda Kamala Abdel-Maleka (20), golmana prvog tima Sportskog kluba Gaza, u izraelskom vazdušnom napadu usmerenom na njega u ulici Al-Magribi, u naselju Al-Sabra, južno od grada Gaze.
Sportski klub Gaza ožalio je svog igrača, koji je nedavno učestvovao na turniru "Kup hiljadu mučenika", na kojem je njegov tim zauzeo drugo mesto u diviziji Gaze i severne Gaze.
Smrću Mahmuda, broj palestinskih sportskih ličnosti koje su ubile izraelske okupacione snage porastao je na 1.017.
Ovo se događa samo nekoliko dana nakon što su izraelske okupacione snage u petak, 6. novembra 2026. godine, ubile petnaestogodišnjeg Mohameda Nidala Barbaka, pucajući na njega dok je igrao fudbal sa prijateljima u oblasti Al-Mavasi u Kan Junisu", navedeno je u saopštenju PFA.
Kup hiljadu mučenika
Abdel-Malek je poginuo pet dana nakon što je branio za svoj klubu u finalu Kupa hiljadu mučenika.
Radi se o turniru koji se održava u čast više od 1.000 sportista i sportskih radnika koji su poginuli u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine.
Sportski klub Gaza je poražen u finalu i osvojio je drugo mesto.
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