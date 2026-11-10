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Dušan Vlahović ni u novembarskom prozoru nije prihvatio poziv da se nađe na raspolaganju Srbiji u utakmicama u Ligi nacija, od kojih zavisi pitanje opstanka u A diviziji.

Selektor "Orlova" Veljko Paunović rekao je na konferenciji za medije da mu je Vlahović rekao da "ima privatnu situaciju koju hoće da reši u ovom periodu".

1/10 Vidi galeriju Dušan Vlahović u dresu Bešiktaša Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, Yigit Oerme / imago sportfotodienst / Profimedia

Turski mediji su bili prilično šokirani razvojem situacije oko Vlahovića i njegovom željom da ipak ostane u Istanbulu.

Nije im trebalo puno da otkriju prave razloge. Turski "A spor" otkriva da je Vlahović rešio da se što bolje pripremi za nastavak sezone u Bešiktašu. Uticajni turski medij otkriva da će Vlahović za vreme utakmica Srbije raditi mini-pripreme. U tu svrhu je u Istanbul doveo svog privatnog kondicionog trenera i ličnog fizioterapeuta kako bi dodatno podigao nivo fizičke spreme.

Pored toga, Vlahović će redovno prisustvovati timskim treninzima Bešiktaša.

Za Vlahovića i za Bešiktaš svakako dobra vest, ali Srbija će morati još jednom da traži alternativu.

Srbija je trenutno na začelju grupe A2 bez osvojenog boda u četiri kola. Ipak, i dalje postoje šanse da se izbori opstanak u najelitnijoj diviziji Lige nacija.