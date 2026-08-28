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Ovih dana je iz lozničkog KJP "Naš dom", koje se stara o prihvatilištu za napuštene životinje, upućen novi apel građanima da se uključe u stalnu akciju udomljavanja "Udomi me!" i ovde nađu kućnog ljubimca. U azilu se trenutno nalazi oko 150 pasa različitih rasa i starosti i sigurno da svako može naći svog budućeg najboljeg prijatelja.

Direktor preduzeća Tomislav Mandić navodi da se stalno radi na popravljanju uslova u prihvatilištu, a potvrda su i brojke. Kako ističu, ovde su pre dve godine imali 64 uginuća pasa, prošle deset, a u ovoj samo tri. Tokom 2024. udomljena su 24 psa, prošle su nov dom našla 72, dok je ove to nešto manje pa iz preduzeća ponavljaju apel građanima da podrže akciju ''Udomi me'' i ovde potraže kućnog ljubimca. Psu će promeniti život zauvek, a sebi pričiniti veliku radost čineću ujedno i jedno humano delo.

- Imamo manji broj udomljavanja ove godine, do sada deset, i zato ponovo pokrećemo kampanju. Počeli smo i sa CNR programom koji podrazumeva hvatanje, trijažni pregled, vakcinaciju, sterilizaciju i na kraju vraćanje psa na bezbednu lokaciju, uz praćenje volontera, ili zainteresovanih lica. Kroz CNR program prošlo je više od 20 pasa - kazao je Mandić.

Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Sa problemom pasa lutalica Loznica se bori godinama, a koliko god da ih radnici "Našeg doma" sklone sa ulice pojave se novi.

Jedan od načina da se broj napuštenih životinja smanji je udomljavanje. Inače, građani mogu iz azila udomiti samo zdrave, sterilisane i obeležene pse, a zainteresovani se mogu javiti nadležnima u preduzeću i preuzeti životinju ukoliko su uspoštovani potrebni kriterijumu. Svi koji žele da podrže akciju "Udomi me", mogu se informisati putem broja 0157882291 ili e-pošte na adresu: kjpnasdomloznica@gmail.com.

Problemom napuštenih pasa, odnosno pasa lutalica, KJP "Naš dom" bavi se od 1999. godine kada je i otvoreno prihvatilište na "Jarcanu", u Lozničkom Polju.