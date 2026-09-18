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Jedna od najintrigantnijih priča iz kulturnog života starog Beograda vezana je za književnika Rastka Petrovića, arhitektu Aleksandra Deroka i Ivanku Pavlović. Njih troje bili su deo beogradskog intelektualnog kruga, a odnos koji ih je povezivao vremenom je prerastao u priču koja i danas izaziva pažnju.

Rastko Petrović i Aleksandar Deroko bili su bliski prijatelji još iz mladosti. Upoznali su se u Parizu nakon Prvog svetskog rata, a povezivali su ih umetnost, putovanja i interesovanje za srpsku kulturnu baštinu. Zajedno su obilazili manastire i stare gradove, istraživali istoriju i provodili mnogo vremena jedan sa drugim.

U njihovom društvu bila je i Ivanka Pavlović, obrazovana Beograđanka koja je govorila strane jezike i pripadala tadašnjem intelektualnom krugu. Ona i Rastko Petrović bili su u ljubavnoj vezi, a njihova bliskost bila je velika. Ivanka je čak na francuski prevela njegov poznati putopis "Ljudi govore".

Sve je, činilo se, vodilo ka venčanju. Datum je bio određen - 3. jun 1934. godine. Međutim, tog dana dogodilo se nešto što će kasnije postati jedna od najpoznatijih beogradskih ljubavnih legendi.

Foto: printscreen/youtube/Ljubavna šetnja Beogradom

Mladoženja se navodno nije pojavio

Ono što je istorijski potvrđeno jeste da se Rastko Petrović tog dana nije oženio Ivankom Pavlović. Naprotiv, upravo 3. juna 1934. godine Ivanka je postala supruga Aleksandra Deroka, čoveka koji je trebalo da joj bude kum.

Prema priči koja se decenijama prepričava, Rastko se navodno nije pojavio na sopstvenom venčanju. Zvanice su čekale, nastala je neprijatna tišina, a zatim je, prema legendi, doneta neverovatna odluka - da Aleksandar Deroko, kao kum, stane na mesto mladoženje.

Tako je, prema toj verziji, prijatelj oženio ženu sa kojom je njegov najbliži prijatelj trebalo da stupi u brak. Ipak, upravo ovde počinje granica između istorijskih činjenica i legende. Ne postoji sačuvan dokument koji potvrđuje da je Rastko zaista pobegao sa svog venčanja, niti je poznato da su Deroko ili Ivanka ikada detaljno opisali šta se tog dana dogodilo. Zbog toga istoričari upozoravaju da je moguće da je priča vremenom dobila dramatičnije detalje.

Ono što se sa sigurnošću zna jeste da su se Ivanka i Aleksandar venčali i da su ostali zajedno više od četiri decenije.

Zašto je došlo do promene planova, nikada nije pouzdano objašnjeno. Da li se Rastko predomislio, da li je shvatio da nije spreman za brak ili se između njega i Ivanke dogodilo nešto što je promenilo njihov odnos - ostalo je nepoznato.

Prijateljstvo koje je preživelo ljubavnu dramu

Posebno je zanimljivo što ova priča nije završena sukobom dvojice prijatelja. Nema poznatih javnih svađa, međusobnih optužbi ili pokušaja da jedan drugog okrive za ono što se dogodilo.

Deroko i Ivanka ostali su zajedno sve do njegove smrti. Njihov brak trajao je više od 40 godina, što dodatno komplikuje romantičnu verziju priče o "zameni mladoženje". Ono što je počelo kao neobična i gotovo neverovatna situacija, pretvorilo se u dug zajednički život.

Aleksandar Deroko u međuvremenu je izgradio izuzetnu karijeru. Bio je jedan od značajnih srpskih arhitekata kata 20. veka, profesor Univerziteta u Beogradu i autor brojnih dela. Ostao je upamćen i po svom boemskom duhu, humoru i brojnim anegdotama. Rastko Petrović je, sa druge strane, krenuo diplomatskim putem. Deo života proveo je u inostranstvu, a preminuo je 1949. godine u Vašingtonu.

I danas se ne zna šta se tačno dogodilo tog 3. juna 1934. godine. Istorija potvrđuje nekoliko ključnih činjenica - Rastko Petrović i Ivanka Pavlović bili su u vezi i planirali brak, Aleksandar Deroko je bio Rastkov blizak prijatelj, a Ivanka se na kraju udala upravo za njega. Sve ostalo ostalo je u domenu sećanja, prepričavanja i beogradskih legendi.

Možda je upravo to razlog zbog kojeg ova priča traje skoro čitav vek. Nema konačnog odgovora na pitanje zašto je Rastko odustao od venčanja, niti ko je i kada doneo odluku koja je promenila živote troje ljudi. Ostala je samo priča o prijateljstvu, ljubavi, ćutanju i jednom venčanju koje je zauvek ostalo obavijeno velom misterije.