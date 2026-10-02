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Priča o Viliju Fransisu i novom pravnom zapletu u slučaju Kriste Pajk ilustruje jedno od najkontroverznijih pitanja američkog pravosuđa: šta se dešava kada država ne uspe da izvrši smrtnu kaznu?

Vili Fransis, mladi Afroamerikanac iz Luizijane, ostao je upamćen kao jedina poznata osoba u istoriji SAD koja je preživela električnu stolicu, ali je uprkos tome kasnije ponovo pogubljena.

Sve je počelo u novembru 1944. godine ubistvom lokalnog apotekara Endrua Tomasa u gradiću Sent Martinvil. Slučaj je bio bez napretka do septembra 1945, kada je tada šesnaestogodišnji Fransis uhapšen u Teksasu zbog drugog prekršaja. Kod njega je pronađen novčanik ubijenog apotekara, nakon čega je mladić potpisao priznanje.

Suđenje pred porotom trajalo je svega dva dana. Advokati po službenoj dužnosti nisu pozvali nijednog svedoka odbrane niti su izneli dokaze u njegovu korist, pa je Fransis ubrzo osuđen na smrt.

Drama na električnoj stolici

Pogubljenje je zakazano za 3. maj 1946. godine. Međutim, prenosivu električnu stolicu nesavesno su montirali zatvorski čuvar i jedan zatvorenik, za koje se navodi da su bili pod dejstvom alkohola. Kada su pustili struju, električni udar nije usmrtio mladića, već mu je naneo strahovite bolove.

Očevici su posvedočili da je iz stolice zavapio: "Skinite je! Skinite je! Pustite me da dišem!" Upravnik zatvora je tada prekinuo postupak i Fransisa vratio u ćeliju.

"Kao da me stotine hiljada igala bodu po čitavom telu"

Nakon što su zvaničnici prvi put pokušali da ga pogube, Frensis je navodno izjavio da osećaj električne stolice može opisati jedino kao "Vam! Zst!".

- Osećao sam se kao da me stotine hiljada igala bodu po čitavom telu, a leva noga mi je delovala kao da je neko seče žiletom - objasnio je.

- Osećao sam kako mi ruke poskakuju uz telo… Na trenutak sam pomislio da ću prevrnuti stolicu… Mislim da sam sigurno povikao da prestanu. Kažu da sam rekao: ’Skidajte ovo! Skidajte ovo!‘ Znam da je to svakako bilo ono što sam želeo da urade - da isključe struju - rekao je Vili.

Vili Fransis Foto: Wikipedia/ Bill Allen, 1947

Nakon neuspelog pogubljenja, mladi advokat Bertrand DeBlan preuzeo je slučaj i stigao sve do Vrhovnog suda SAD. Odbrana je tvrdila da bi ponovno slanje na električnu stolicu predstavljalo kršenje Osmog i Četrnaestog amandmana američkog Ustava, odnosno okrutno i neobično kažnjavanje.

Vrhovni sud je tesnom većinom (5 prema 4) odbio žalbu, zauzevši stav da je neuspeh bio posledica nesrećnog slučaja, a ne namere države da ga muči.

Godinu dana kasnije, 9. maja 1947, Vili Fransis je ponovo doveden do električne stolice i pogubljen u svojoj osamnaestoj godini.

Paralela sa savremenim slučajem Kriste Pajk

Pitanje neuspelih pogubljenja ponovo je dospelo u žižu javnosti zbog slučaja Kriste Pajk. Ona je trebalo da postane prva žena pogubljena u Tenesiju nakon skoro 200 godina, zbog brutalnog ubistva devetnaestogodišnje Kolin Slemor 1995. godine na univerzitetu, koje je počinila iz ljubomore uz pomoć tadašnjeg dečka Tadarila Šipa.

Međutim, procedura zakazana za 30. septembar nije uspela. Iako je primila dve doze pentobarbitala (supstance za smrtonosnu injekciju), Pajkova je ostala pri svesti i nastavila da diše, nakon čega je iz zatvora prebačena u bolnicu.

1/11 Vidi galeriju Pogubljenje Kriste Pajk: Preživela 2 smrtonosne injekcije Foto: Tennessee Department of Correction

Da li Tenesi može ponovo da pokuša egzekuciju?

To što je Krista Pajk preživela samo po sebi ne poništava izrečenu presudu, piše Ekonomik Tajms.

Međutim, po zakonima Tenesija, država ne može jednostavno vratiti osuđenika u komoru čim istekne prvobitni termin - novi datum mora zvanično odobriti Vrhovni sud Tenesija.

Američki zakon ne zabranjuje automatski drugi pokušaj.Glavni presedan jeste upravo slučaj Vilija Fransisa, gde je Vrhovni sud neuspeh tretirao kao nesrećan slučaj, a ne kao zabranjeno "dvostruko suđenje za isto delo".

Takođe, za razliku od Fransisovog slučaja, advokati Kriste Pajk su i pre procedure upozoravali na njene zdravstvene rizične faktore, poput trombocitoze (izrazito visokog broja trombocita) i problema sa pristupom venama.

Budući da je primila dve doze leka bez željene reakcije, odbrana sada priprema nove žalbe na osnovu Osmog amandmana, tvrdeći da bi ponovni pokušaj predstavljao svesno izlaganje neustavnoj patnji i agoniji.

1/7 Vidi galeriju Neuspelo pogubljenje osuđenice na smrt Kriste Pajk u Tenesiju Foto: George Walker IV/AP