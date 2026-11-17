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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da se Ukrajina priprema za razmenu ratnih zarobljenika s Rusijom, što je jedan od najvažnijih dogovora postignutih na trilateralnom sastanku u Abu Dabiju.

Zelenski je na platformi X naveo da je danas, zajedno sa ukrajinskim diplomatskim timom, rukovodiocima obaveštajnih službi i Službe bezbednosti Ukrajine, vrhovnim komandantom Oružanih snaga i učesnicima pregovora, utvrdio prioritete za novi sastanak sa evropskim i američkim partnerima u Berlinu ove nedelje, kao i za pregovaračke formate sa Rusijom.

Prema njegovim rečima, Ukrajina će najpre američkoj strani dostaviti predloge za razmenu zarobljenika, a komunikacija se već odvija preko obaveštajnih kanala.

1/6 Vidi galeriju Trilateralni pregovori SAD-Ukrajina-Rusija u Abu Dabiju Foto: Grigory SYSOYEV / AFP / Profimedia

"Ukrajina je spremna da postigne konkretne rezultate u narednim nedeljama. Rok za sprovođenje ovog dogovora zavisi od toga koliko brzo će ruska strana reagovati, kao i od komunikacije američkog tima sa ruskom stranom", istakao je Zelenski.

Kao drugi prioritet, on je naveo razgovore o uslovima oslobađanja civilnih talaca koji se i dalje nalaze u Rusiji, od kojih su neki zatočeni još pre početka ruskog napada na Ukrajinu punog obima.

"Kao treće, podnet je izveštaj o humanitarnoj operaciji u Oleškom i pomoći našim građanima koji su evakuisani na teritoriju pod kontrolom Ukrajine. Ukrajina je predložila još 10 lokacija u privremeno okupiranim delovima Hersonske i Zaporoške oblasti, gde su potrebne slične humanitarne operacije. Naš tim će o tome razgovarati sa američkim posrednicima", naglasio je predsednik Ukrajine.

Zelenski je kao važan korak ocenio i dogovor Sjedinjenih Američkih Država i Rusije o proširenju trilateralnog pregovaračkog formata uključivanjem evropskih predstavnika, posebno grupe E5, koju čine Velika Britanija, Nemačka, Francuska, Italija i Poljska, kao i Evropske komisije, Evropskog saveta i NATO-a.

1/3 Vidi galeriju Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, samit EU u Briselu Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA

"Ukrajina je u stalnoj koordinaciji sa svim svojim evropskim partnerima i nastavićemo da radimo na svim nivoima kako bismo obezbedili snažno učešće Evrope u pregovorima, u skladu sa dogovorom postignutim sa Sjedinjenim Američkim Državama", istakao je Zelenski.

Kao peti prioritet, Zelenski je naveo utvrđivanje okvira zajedničkog rada sa partnerima o ključnim pitanjima za okončanje rata, garantovanje bezbednosti Ukrajine i trajnog mira, kao i obezbeđivanje kapaciteta za oporavak i dalji razvoj zemlje.

On je dodao da je odobrio zadatke pregovaračkog tima za naredne nedelje.