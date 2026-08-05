Slušaj vest

Jedan potez nepažnje mogao je da izazove katastrofu na Tasosu. Fotografija vozila iz kojeg je navodno bačen zapaljeni opušak uznemirila je mnoge, a turisti i meštani ponovo upozoravaju na opasnost od požara tokom letnje sezone.

U grupama na društvenim mrežama deli se fotografija vozila sa balkanskim registarskim oznakama, uz navode da je između Potamije i Panagije na Tasosu iz njega izbačen zapaljeni opušak cigarete.

- Opušci se nikada ne bacaju kroz prozor vozila! U grupama se deli fotografija vozila sa Balkana, uz navode da je između Potamije i Panagije na Tasosu iz njega izbačen zapaljen opušak cigarete. Ne utvrđujući odgovornost samo na osnovu fotografije, važno je da još jednom jasno upozorimo: bacanje opuška kroz prozor nedopustivo je i izuzetno opasno - navodi Grčka info.

Požar se može veoma brzo proširiti

Tokom leta trava, borove iglice i nisko rastinje potpuno su suvi.

- Užaren opušak može pasti pored puta, dok strujanje vazduha može ponovo da rasplamsa žar. Uz vetar, požar se može veoma brzo proširiti na šumu, kuće, automobile i naseljena mesta. Požari u Grčkoj nisu "nečiji tuđi problem". Jedan neodgovoran potez može ugroziti stanovnike, turiste, vatrogasce, životinje i čitava mesta, a posledice mogu trajati godinama - ističu.

Apeluje se na sve posetioce da čuvaju mesta koja posećuju, njihovu prirodu, ljude i životinje, jer je odgovorno ponašanje svakog pojedinca važno za očuvanje sredine.

- Ako primetite da neko iz vozila baca zapaljen opušak, zabeležite lokaciju, vreme, smer kretanja i registarsku oznaku, a podatke prosledite nadležnima. Nemojte juriti vozilo niti ulaziti u raspravu. Ako primetite dim ili požar u Grčkoj, odmah pozovite 112 ili Vatrogasnu službu na broj 199 - navodi Grčka info.

Bacanje opušaka iz vozila

Kazna za bacanje opuška kroz prozor automobila u Grčkoj iznosi od 150 do 500 evra. Tačan iznos kazne zavisi od toga da li je prekršaj napravljen u regiji u kojoj u tom trenutku vlada povećan rizik od požara. Pored novčane kazne policija vam može oduzeti i vozačku dozvolu.