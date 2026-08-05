Skandal na Tasosu: Vozač sa Balkana jednim potezom umalo izazvao katastrofu, svi traže kaznu
Jedan potez nepažnje mogao je da izazove katastrofu na Tasosu. Fotografija vozila iz kojeg je navodno bačen zapaljeni opušak uznemirila je mnoge, a turisti i meštani ponovo upozoravaju na opasnost od požara tokom letnje sezone.
U grupama na društvenim mrežama deli se fotografija vozila sa balkanskim registarskim oznakama, uz navode da je između Potamije i Panagije na Tasosu iz njega izbačen zapaljeni opušak cigarete.
- Opušci se nikada ne bacaju kroz prozor vozila! U grupama se deli fotografija vozila sa Balkana, uz navode da je između Potamije i Panagije na Tasosu iz njega izbačen zapaljen opušak cigarete. Ne utvrđujući odgovornost samo na osnovu fotografije, važno je da još jednom jasno upozorimo: bacanje opuška kroz prozor nedopustivo je i izuzetno opasno - navodi Grčka info.
Požar se može veoma brzo proširiti
Tokom leta trava, borove iglice i nisko rastinje potpuno su suvi.
- Užaren opušak može pasti pored puta, dok strujanje vazduha može ponovo da rasplamsa žar. Uz vetar, požar se može veoma brzo proširiti na šumu, kuće, automobile i naseljena mesta. Požari u Grčkoj nisu "nečiji tuđi problem". Jedan neodgovoran potez može ugroziti stanovnike, turiste, vatrogasce, životinje i čitava mesta, a posledice mogu trajati godinama - ističu.
Apeluje se na sve posetioce da čuvaju mesta koja posećuju, njihovu prirodu, ljude i životinje, jer je odgovorno ponašanje svakog pojedinca važno za očuvanje sredine.
- Ako primetite da neko iz vozila baca zapaljen opušak, zabeležite lokaciju, vreme, smer kretanja i registarsku oznaku, a podatke prosledite nadležnima. Nemojte juriti vozilo niti ulaziti u raspravu. Ako primetite dim ili požar u Grčkoj, odmah pozovite 112 ili Vatrogasnu službu na broj 199 - navodi Grčka info.
Bacanje opušaka iz vozila
Kazna za bacanje opuška kroz prozor automobila u Grčkoj iznosi od 150 do 500 evra. Tačan iznos kazne zavisi od toga da li je prekršaj napravljen u regiji u kojoj u tom trenutku vlada povećan rizik od požara. Pored novčane kazne policija vam može oduzeti i vozačku dozvolu.
Kurir/ Grčka info