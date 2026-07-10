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Diplomatama dat rok od 72 sata da napuste Italiju

Diplomatama dat rok od 72 sata da napuste Italiju

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Italijanske vlasti proteruju dvojicu vojnih atašea ambasade Rusije u Rimu, nakon istrage tužilaštva u okviru koje su uhapšena dvojica bivših pripadnika italijanske obaveštajne službe Aisi zbog sumnje da su ruskoj strani dostavljali poverljive informacije.

Ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani saopštio je da su Ivan Petrovič Gorbačov i Mihail Vasiljevič Astahov proglašeni nepoželjnim osobama zbog, kako je naveo, "špijunskih aktivnosti nespojivih sa njihovim diplomatskim statusom".

Dvojici ruskih diplomata dat je rok od 72 sata da napuste Italiju.

Prema navodima rimskog tužilaštva, a kako prenose italijanski mediji, Gorbačov i Astahov bili su zaduženi za održavanje kontakata sa mrežom izvora u Italiji, preko kojih su prikupljane informacije o odbrambenom sistemu zemlje, radu bezbednosnih službi, vojnoj pomoći Ukrajini i italijanskoj namenskoj industriji.

Istraga, koju vode Tužilaštvo u Rimu i specijalna jedinica karabinjera Ros, rezultirala je hapšenjem bivših pripadnika Aisi Gavina Raula Pirasa i Vinćenca Di Paskvalea, dok je još nekoliko pripadnika italijanskih oružanih snaga pod istragom.

Foto: Shutterstock

Višemesečna istraga, tajni sastanci, razmena novca i podataka

Prema navodima istražitelja, istraga je započela još 2025. godine nakon što je unutrašnja obaveštajna služba Aisi otkrila kontakte jednog penzionisanog pripadnika službe sa ruskim diplomatama.

Tokom višemesečnog nadzora dokumentovani su tajni sastanci, razmena novca i predaja memorijskih kartica sa dokumentima za koje tužilaštvo tvrdi da sadrže poverljive podatke.

Među informacijama koje su, prema optužnici, bile predmet interesovanja nalazili su se podaci o protivvazdušnim sistemima "Grifo" i "Aster", aktivnostima NATO-a, italijanskom vojnom prisustvu u Bugarskoj, kao i planovima vezanim za vojnu pomoć Ukrajini.

Jedan od osumnjičenih, Gavino Raul Piras, odbacuje optužbe, tvrdeći da je ruskoj strani dostavljao isključivo informacije prikupljene iz javno dostupnih izvora i kroz sopstveni analitički rad.

Tužilaštvo, međutim, smatra da je među zaplenjenim materijalom pronađena dokumentacija sa oznakom poverljivosti.

Moskva odbacuje optužbe

Ruska strana odbacila je optužbe, a ambasador Paramonov ocenio je da Rim pokušava da ograniči uticaj Rusije u Italiji proterivanjem diplomata i poručio da to neće postići.

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije najavilo je da će odgovoriti recipročnim merama.