Miomir Kecmanović ispao je iz US Opena već u prvom kolu, poražen od Kamil Majhšaka rezultatom 3:0.
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US OPEN! Kecmanović zaustavljen već u prvom kolu!
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Srpski teniser Miomir Kecmanović ispao je već na startu US Opena.
Njega je u okviru 1. kola savladao Kamil Majhšak rezultatom 3:0 (6:3, 6:3, 6:3).
Miomir Kecmanović na Mastersu u Montrealu. Foto: Minas Panagiotakis / Getty images / Profimedia, David Kirouac/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia
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Meč je trajao samo nešto više od 90 minuta i Poljak je zasluženo prošao dalje.
Kecmanović je odigrao užasan meč i ovaj US Open pamtiće samo po tome što je on osvojio prvi poen na čitavom turniru.
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