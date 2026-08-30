Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Srpski teniser Miomir Kecmanović ispao je već na startu US Opena.

Njega je u okviru 1. kola savladao Kamil Majhšak rezultatom 3:0 (6:3, 6:3, 6:3).

1/4 Vidi galeriju Miomir Kecmanović na Mastersu u Montrealu. Foto: Minas Panagiotakis / Getty images / Profimedia, David Kirouac/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Meč je trajao samo nešto više od 90 minuta i Poljak je zasluženo prošao dalje.

Kecmanović je odigrao užasan meč i ovaj US Open pamtiće samo po tome što je on osvojio prvi poen na čitavom turniru.

BONUS VIDEO: