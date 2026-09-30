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Fotografija Njujorka iz 1936. godine, koju je zabeležila umetnica Berenis Abot, ponovo je našla u žiži, devet decenija nakon što je nastala.

Na prvi pogled, reč je o običnom prizoru iz vremena Velike depresije. Ipak, jedan detalj je pokrenuo žustru raspravu na društvenim mrežama.

"Izgleda da muškarac razgovara..."

Fotografija prikazuje užurbanu svakodnevicu Menhetna i ljude na jednom od najpoznatijih trgova - Junion Skver. Među njima je muškarac koji deluje kao da uz uho drži neki predmet. Upravo taj detalj privukao je pažnju internet korisnika.

Pošto je muškarac okrenut leđima, predmet je zaklonjen i nemoguće ga je sa sigurnošću identifikovati. To, međutim, nije sprečilo brojne spekulacije.

Jedan korisnik Fejsbuka je napisao: “Izgleda da muškarac razgovara mobilnim telefonom. Hm, putnik kroz vreme?“.

Drugi je upitao: “Da li je to putnik kroz vreme koji razgovara telefonom, okrenut leđima prema foto-aparatu?“.

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Upravo je ideja da muškarac “koristi mobilni telefon” izazvala najviše pažnje. Međutim, problem sa tom teorijom je činjenica da je fotografija nastala gotovo pola veka pre nego što je takva tehnologija postala dostupna.

Motorola DynaTAC 8000X, koja se smatra prvim komercijalno dostupnim ručnim mobilnim telefonom, puštena je u prodaju tek 1983. godine.

Mnogo jednostavnije objašnjenje

Postoji naravno i mnogo jednostavnije objašnjenje. Muškarac najverovatnije drži prijemnik kratkotalasnog radija. Takva tehnologija postojala je još od 1920-ih godina.

Inače, Abotova je ovekovečila prizor sa Junior Skvera u okviru njenog dokumentarnog projekta “Changing New York”, a nazvana je “Union Square, 14th Street and Broadway”.

Danas se fotografija nalazi u kolekciji Bruklinskog muzeja, piše Daily Mail, prenosi Telegraf.

Više puta je deljena na društvenim mrežama, gde korisnici ne samo da se dive prizoru iz prošlosti, već iznova pokreću pitanje da li je možda, potpuno slučajno, fotografkinja snimila “putnika kroz vreme”.

“Obožavam tipa koji razgovara mobilnim telefonom“, napisao je jedan korisnik Fejsbuka.

Drugi mu je odgovorio: “Prilično sam siguran da je to Marti Mekflaj“ (glavni lik kultnog filmskog serijala “Povratak u budućnost”, prim. aut).

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